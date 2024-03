Katarzyna Warnke często pojawia się w produkcjach Patryka Vegi. U jej boku mogliśmy nie raz oglądać byłego męża, Piotra Stramowskiego. Para rozstała się jednak w 2022 roku, a rok później dostali rozwód. W 2019 roku doczekali się córki. Od lat jednak krąży pogłoska, że Helena wcale nie jest jej pierwszym dzieckiem. Jak komentowała ją aktorka?

Katarzyna Warnke ukrywa syna? Reagowała na plotki

Gwiazda "Kobiet mafii" oraz "Botoksu" wyszła za Piotra Stramowskiego w 2016 roku. W 2019 roku okazało się, że jest w zaawansowanej ciąży, gdy zaprezentowała sporego rozmiaru brzuch na pokazie mody. Helena urodziła się jeszcze w tym samym roku. Wielu internautów nie jest jednak przekonanych co do tego, że córka jest pierwszym dzieckiem aktorki. Pod jednym z postów, gdzie Warnke prezentowała ciążowe krągłości, jeden komentarz zaczął drążyć. "A co z synem z pierwszego małżeństwa? Mam nadzieję, że dobrze zareagował na rodzeństwo" - dopytywał ciekawski. Aktorka nie pozostawiała tego bez odpowiedzi.

Hm, dziwne, że go nie poznałam, ani jego ojca. Ale mam nadzieję, że dobrze zareagowali

- odpisała ironicznie. Plotki pojawiły się, gdy na Wikipedii ktoś opublikował informację, że Warnke jest mamą - wówczas chodziło o 14-latka. Treść szybko zniknęła ze strony, ale wcale nie zatrzymała lawiny spekulacji ze strony internautów.

Katarzyna Warnke opowiedziała o trudach macierzyństwa

Aktorka wiedziała, że to już ostatni moment, by mogła zostać mamą. Mając 42 lata, urodziła córkę. Rodzice postanowili jednak, by Helena pozostawała anonimowa dla fanów i nie pokazują jej twarzy. Warnke rzadko publikuje posty związane z dzieckiem. Opowiedziała jednak, jak zmieniło się jej życie, odkąd została mamą.

Macierzyństwo jest bardzo wyczerpujące. Sama miałam w głowie jego bardziej cukierkowy obraz. […] Następuje dewastacja, kiedy wychodzi z ciebie dziecko. Jest się notorycznie niewyspanym, brakuje sił, jest burza hormonalna i trudno znaleźć równowagę, jeśli chodzi o relacje w związku i siebie samego. Próba synchronizacji tego wszystkiego trwała u nas kilka dobrych miesięcy

- wyznała.

