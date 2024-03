Ewa Chodakowska nie tylko rozwija swoje marki, występuje w TVN, gdzie u boku Joanny Krupy prowadziła program "Razem odNowa", ale udziela się charytatywnie. Trenerka obecnie przebywa na Malediwach, skąd publikuje malownicze kadry na Instagramie. Pochwaliła się przy okazji wspólnym treningiem z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Jak się okazało, w Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives ruszył prywatny Tydzień Metamorfozy z trenerką, który został najwyżej wylicytowaną Wielką Emocją podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej "Top Charity 2023". Wydarzenie zorganizowali Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, którzy przekazali na aukcję rekordową kwotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska emocjonalnie o hejcie na aukcję Omeny Mensah. "Jest to absolutna głupota. Trzeba być ignorantem! Ogromny wstyd!"

Chodakowska ćwiczy z Mensah i Brzoską. Sporo za taką aktywność zapłacili

Ewa Chodakowska zaraża pasją do aktywności fizycznej na Instagramie. Przy okazji chętnie pomaga i od lat udziela się charytatywnie. Wspiera nie tylko fundację Omeny Mensah. Trenerka wystawiła na licytację Tydzień Metamorfozy na Malediwach, a jej aukcja pobiła absolutny rekord i została najwyżej wylicytowaną. "W pomaganiu chciałabym, żebyśmy wszyscy się prześcigali, żeby to była najpiękniejsza konkurencja, żebyśmy to robili jako przyjaciele, a nie wrogowie" - pisała na Instagramie na krótko po sukcesie aukcji trenerka.

Mensah i Brzoska byli jednymi ze szczęśliwców, którym udało się wylicytować wyjazd z Ewą Chodakowską za aż dwa mln zł, a kwotę tę podwyższył Rafał Brzoska do czterech mln zł. Wszystko w szczytnym celu. Trenerka nie miała dla nich taryfy ulgowej, a relacją po wspólnym treningu podzielili się na Instagramie. Widać, że lał się pot, ale uśmiech nie schodził z twarzy uczestników.

Nie mogliśmy się doczekać tego wyzwania i realizacji najwyżej wylicytowanej atrakcji podczas zeszłorocznej Wielkiej Aukcji Charytatywnej. 4 mln zł z Wielkiej Emocji Ewy Chodakowskiej, które przeznaczyliśmy na działania charytatywne w Polsce i za granicą, to także dowód na to, że polski biznes potrafi się jednoczyć w szczytnym celu. W Wielkich Emocjach kryje się nie tylko niezapomniana przygoda, ale także inspirująca przemiana społeczna, której nasze pokolenie jest głównym architektem

- mówi Omenaa Mensah, inicjatorka Wielkiej Aukcji Charytatywnej.

Zebrane środki wesprą działania charytatywne Omenaa Foundation, m.in. dostęp do edukacji podopiecznych polskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci oraz uczniów Kids Haven School uwolnionych od przymusowej pracy w Ghanie. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska szykują się już do kolejnej edycji Wielkiej Aukcji Charytatywnej. 8 czerwca 2024 roku zaproszeni goście będą mogli licytować dzieła wybitnych artystów, z którymi współpracuje OmenaArt Foundation, ale też kolejne Wielkie Emocje. W tym roku organizatorzy zaplanowali m.in. dzień z Rafaelem Nadalem, połączony z meczem i kolacją na jachcie Sunreef oraz wyjazd na międzynarodowy festiwal filmowy w Cannes. Kolejną Emocją będzie spotkanie z Ewą Juszkiewicz, połączone z wręczeniem zwycięzcy torebki Artycapucines marki Louis Vuitton, na którą artystka przeniosła swój obraz "Ginger Locks".