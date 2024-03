Marta Kielczyk po 25 latach rozstaje się z TVP. Wydano specjalny komunikat

Marta Kielczyk z Telewizją Polską związana była od 1999 roku. Przez wiele lat była twarzą serwisu informacyjnego "Panorama" emitowanego na antenie TVP2. Z kolei, od jesieni 2022 roku stała się jedną z twarzy głównego wydania "Wiadomości". Z anteny TVP1 zniknęła pod koniec ubiegłego roku, tuż przed zmianami w mediach publicznych, które zaczął wprowadzać nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Czyżby pożegnała się ze stacją na stałe? Wiele na to wskazuje. Wydano oficjalny komunikat w tej sprawie.

Marta Kielczyk zakończyła współpracę w TVP. Wydano komunikat

Jakiś czas temu Plejada informowała, że pracownica TVP na stałe pożegnała się ze stacją. Teraz wieści te zostały potwierdzone i sprawa stała się już całkowicie jasna. Oficjalna informacja o zakończeniu współpracy z Martą Kielczyk potwierdziło biuro prasowe stacji. Dziennikarka pożegnała się z nadawcą publicznym po 25 latach pracy. "Telewizja Polska zakończyła współpracę z Panią Martą Kielczyk na mocy porozumienia stron" - czytamy w komunikacie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Marta Kielczyk latami współpracowała z Telewizją Polską

Marta Kielczyk dziennikarską karierę rozpoczęła od pracy w Radiu Kolor na początku lat 90. ubiegłego wieku. W 1994 roku trafiła do Radiowej Jedynki, a pięć lat później do "Panoramy". Najpierw pracowała jako reporterka, później dołączyła do zespołu prowadzących program. Nieraz pojawiała się również w programach śniadaniowych stacji. Kiedy wystartowało TVP INFO, Marta Kielczyk stała się członkiem zespołu kanału informacyjnego. W 2016 roku gdy prezesem stacji został Jacek Kurski, dziennikarka utrzymała posadę i nie złożyła rezygnacji. Dalej mogliśmy oglądać ją na antenie. Jednak prawdziwa sensacja nastąpiła w 2022 roku, gdy kobieta dołączyła do grona prowadzących głównego wydania "Wiadomości". Wówczas została jedną z twarzy formujących program tak jak Danuta Holecka czy Edyta Lewandowska. ZOBACZ TEŻ: Związkowcy zaniepokojeni zmianami w TVP. "Pracownicy ponoszą największy koszt".

Marta Kielczyk fot. KAPiF