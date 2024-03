Salma Hayek należy do grona gwiazd, które lubią pokazywać się w naturalnym wydaniu. Aktorka często publikuje na instagramowym koncie fotografie w wersji sauté, na których dokładnie możemy zobaczyć jej zmarszczki i siwe włosy. Niedawno nagrała filmik, w którym radzi, w jaki sposób radzić sobie z siwymi refleksami. Kiedy zajęta była mówieniem do obiektywu, nagle wyskoczył jej dekolt.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. Tłumaczy

Salma Hayek radzi w sprawie siwych włosów. Nagle wyskoczył jej dekolt

- Jaki jest sekret? Jak można przykryć siwe włosy bez farbowania? Używam do tego mascary - radzi aktorka, po czym widzimy, jak "farbuje" siwe kosmyki tuszem do rzęs. Hayek na nagraniu siedzi w szlafroku i w pewnym momencie pochyla się na tyle, że osoba odpowiedzialna za wrzucenie materiału na Instagram postanowiła go ocenzurować. "Najpiękniejsza kobieta na świecie!", "Jeśli Salma nie przejmuje się siwymi włosami, to czemu ja mam się przejmować?", "Jesteś najlepsza" - czytamy komentarze fanów gwiazdy kina. Więcej zdjęć Salmy Hayek znajdujcie w naszej galerii u góry strony.

Salma Hayek często pokazuje się w naturalnym wydaniu. Fani to doceniają

Salma Hayek nie ma oporów, aby zaprezentować się fanom tuż po przebudzeniu, bez kreacji od projektanta czy grama makijażu. Jakiś czas temu opublikowała selfie, które zostało wykonane z bardzo bliska. Fotografia skupia się głównie na brązowych oczach, nosie i czole aktorki. Uwagę zwracają siwe kosmyki włosów, które mocno kontrastują z ciemniejszą resztą. Widać także zmarszczki na twarzy Hayek, które w żaden sposób jej nie przeszkadzają. "Ja, kiedy budzę się rano i zastanawiam, ile nowych siwych włosów i zmarszczek dołączyło do zabawy" - podpisała instagramowy post. Obserwatorzy za każdym razem są wdzięczni Hayek za to, że promuje naturalny wygląd. "Dziękuję za podzielenie się tym zdjęciem! Wszystkim pomaga ono zobaczyć, że nawet najpiękniejsi i najsławniejsi ludzie też się starzeją", "Jesteś po prostu prawdziwą, naturalną kobietą i to jest piękne", "Naturalne piękno jest ponadczasowe" - piszą internauci.

Salma Hayek radzi w sprawie siwych włosów. Nagle wyskoczył jej dekolt Salma Hayek radzi w sprawie siwych włosów. Nagle wyskoczył jej dekolt, fot. Instagram @salmahayek