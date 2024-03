Marianna Schreiber zasłynęła w mediach jako żona polityka PiS Łukasza Schreibera, która zgłosiła się do programu "Top Model" bez poinformowania partnera o tym fakcie. Dała się poznać jako skandalistka, aspirowała do założenia własnej partii politycznej. Wielokrotnie zarzucano jej hipokryzję i działanie w myśl zasady "tak pieje, jak wiatr zawieje". Marianna w obronie własnej osoby publicznie rozprawiała o tym, że zmienia zdanie na temat fundamentalnych zasad w życiu dlatego, że cały czas ewoluuje. W mediach zawrzało, gdy Łukasz Schreiber wyznał, że rozmawia z żoną o separacji i rozwodzie. Marianna nie została jednak wcześniej poinformowana o planach swojego partnera i o rozstaniu dowiedziała się z mediów. 7 marca przed podróżą do Łodzi, gdzie za dwa dni ma odbyć się jej walka, poinformowała o ważnej decyzji, którą podjęła.

Zobacz wideo Marianna Schreiber: Mam świadomość, że wyrządziłam mężowi krzywdę

Marianna Schreiber podjęła decyzję dotyczącą przyszłości

Marianna Schreiber już 9 marca zmierzy się w oktagonie z Gohą Magical, którą kilka miesięcy temu wyzywała od najgorszych. Oponentka celebrytki ze względu na trudną sytuację życiową Schreiber, podczas ostatniej konferencji Clout MMA, przyniosła jej prezent. Podarowała Mariannie pluszowego misia, poklepała ją po ramieniu i powiedziała, że "tego kwiatu jest pół światu", a wsparcie nie tylko Gohy dodało Schreiber sił do działania. Jak zapowiedziała Schreiber, tak też zrobiła i w mediach społecznościowych podzieliła się decyzją, którą podjęła. Raczej nikt się jej nie spodziewał. Wygląda na to, że przygoda Marianny z wojskiem się nie skończyła. Być może powrócą też relacje z poligonu.

Coś się kończy, coś zaczyna. Po roku oczekiwania z dumą mogę przyznać, że wracam do Wojska Polskiego. W sercu zawsze Polska

- napisała celebrytka, dodając zdjęcie z trzymanymi w dłoni dokumentami z Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Marianna Schreiber ma już za sobą 28-dniowe szkolenie wojskowe, które odbyła po zgłoszeniu się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wytrwała do końca kursu i nie kryła dumy. Wcześniej pieczołowicie się przygotowywała i wszystko relacjonowała w mediach społecznościowych. Pokazywała przy okazji, jak jest karmiona w wojsku i jakie rzeczy użytku codziennego zabrała ze sobą. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.