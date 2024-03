Na początku marca Łukasz Schreiber poinformował w wywiadzie z metropoliabydgoszcz.pl, że już niedługo weźmie rozwód. W związku z jego słowami do akcji wkroczył poseł PiS, Robert Telus. Postanowił udzielić kilku rad małżonkom. Na wypowiedź odpowiedziała Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber odpowiada na słowa posła PiS

Niesamowite poruszenie w mediach wywołał Łukasz Schreiber, który obecnie jest kandydatem na prezydenta Bydgoszczy. Od dłuższego czasu jego żona wywołuje w internecie kontrowersje. Poseł PiS poinformował, że są w separacji, a już niedługo dojdzie do rozwodu. Marianna z oburzeniem zareagowała na jego słowa, twierdząc, że nie miała o tym pojęcia. Później pojawiło się nagranie płaczącej zawodniczki Clout MMA. Kobieta co chwilę komentuje sytuację, choć uważa, że sprawa jest zbyt medialna. Inny poseł PiS - Rober Telus, postanowił dać kilka porad skłóconym małżonkom. - Ja jestem katolikiem, chrześcijaninem i w takich momentach apeluję o pogodzenie się, rozsądek i dialog małżeński, który jest bardzo ważny. Trzeba szczerze porozmawiać. Mam nadzieję, że wrócą do siebie. Dialog, kompromisy są ważne w małżeństwie - mówił w rozmowie z se.pl. Marianna Schreiber została zapytana, czy widziała te słowa.

Tak, widziałam i dziękuję za miłe słowo, i troskę. Ale wiadomo, że znacznie łatwiej się mówi, a trudniej robi...

- napisała na swoim InstaStories.

Marianna Schreiber otrzymała wsparcie od swoich przeciwniczek

Od jakiegoś czasu Marianna Schreiber bierze udział w konferencjach Clout MMA. Stoczyła już swoją pierwszą walkę we freak fightach. Obecnie zbliża się jej pojedynek z Małgorzatą "Gohą" Zwierzyńską. Obie nie pałały do siebie sympatią, ale po ostatnich wydarzeniach matka Daniela Magicala postanowiła na scenie wręczyć Mariannie pluszowego misia oraz mocno ją przytuliła. Okazuje się, że nawet Laluna zmieniła zdanie, choć wcześniej uderzyła Schreiber i kilkukrotnie doszło pomiędzy nimi do spięć. O sprawę na konferencji zapytał Arkadiusz Pawłowski. "Ogromny konflikt, powiedzmy sobie szczerze, trwający już 2,5 miesiąca. I to ona, ona wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz? Gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera i potrafiła jako kobieta kobietę wesprzeć. To są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej" opowiedziała żona polityka PiS.

Marianna Schreiber na konferencji Clout MMA Marianna Schreiber na konferencji Clout MMA, YouTube/CLOUT MMA