Maciej Miecznikowski od ponad dwóch dekad jest wokalistą zespołu Leszcze. Pojawił się 7 marca w "Pytanie na śniadanie" w związku z niedawno obchodzonym 3 marca Światowym Dniem Słuchu. Piosenkarz zmaga się z problemami ze słuchem, o których opowiedział Beacie Tadli i Tomaszowi Tylickiemu.

Maciej Miecznikowski musiał przejść kilka operacji

Muzyk od jakiegoś czasu informował, że ma problemy zdrowotne. Okazuje się, że piosenkarz zmaga się z otosklerozą, która może doprowadzić do całkowitej utraty słuchu przez Miecznikowskiego. Jak podkreślił, na początku wcale nie zauważał problemu. - To bardzo wolno wzrasta, nagle podgłaśniamy telewizor, prosimy, żeby ktoś powtórzył - opowiadał na prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Pojawił się w śniadaniówce z jednym z najlepszych specjalistów, profesorem z Instytutu Słuchu. Wokalista wyznał, że w ostatnim czasie musiał przejść operacje. - Miałem sześć operacji, bez tego nie mógłbym rozmawiać - powiedział. Jak wyznał, czeka go kolejny zabieg, który jest już zaplanowany. Piosenkarz od razu poczuł różnicę, choć czuje się przemęczony.

Ja po operacja jest tak dobre słyszenie, świat jest tak głośny (…) Jestem tak zmęczony dźwiękami

- mówił o trudach po zabiegach.

Maciej Miecznikowski nosi aparat słuchowy

Choć piosenkarz przeszedł już wiele operacji, na co dzień musi nosić aparat słuchowy. Muzyk nie zrezygnował jednak z występowania na scenie. Cały czas koncertuje, ale w trakcie jednego z występów doszło do wpadki związanej właśnie z aparatem.

Ja mam aparat. Przez to mówię głośniej, nachylam się. Nagle na koncercie bateryjka mi wypadła i nagle... Jak się gra samemu to nie ma problemu, bo mamy wewnętrzny słuch, jak musimy współpracować z muzykami, to się zaczyna problem

- opowiedział. W programie u boku Miecznikowskiego pojawił się także profesor Henryk Skarżyński, który jest dyrektorem Instytutu Słuchu, który przeprowadzał operacje u muzyka. Zaapelował, by zwracać uwagę na swój słuch - szczególnie po przebytych infekcjach. - Prawie w 60 proc. nie zauważono wad, które my wykryliśmy - stwierdził.

Maciej Miecznikowski w 'Pytanie na śniadanie' opowiedział o problemie ze słuchem. 'Miałem sześć operacji' Fot. screen TVP2