Maria Dębska coraz częściej pojawia się w polskich produkcjach. Celebrytka rozwiodła się z mężem, który również jest aktorem, Marcinem Bosakiem. Przez długi czas w mediach głośno było o jej relacji z Dawidem Podsiadło. Dzięki ciągle wzrastającej popularności, aktorka podejmuje się współprac w mediach społecznościowych. W związku z promowaniem produktu, Dębska dodała zdjęcie w stroju kąpielowym. Internauci oszaleli.

Zobacz wideo Maria Dębska i Krzysztof Zalewski o piosence, która powstała na potrzeby filmu "Nie będzie romansu"

Maria Dębska zaskoczyła fanów zdjęciem. Są wniebowzięci

W polskim show-biznesie co jakiś czas pojawiają się nowe twarze. Kilka lat temu zawitała do niego Maria Dębska. Aktorka jest córką reżyserki Kingi Dębskiej, a także była żoną Marcina Bosaka, ale nigdy nie wykorzystywała życia prywatnego, by zyskać sławę. Rzadko udziela komentarzy w sprawach dotyczących jej prywaty. Maria Dębska skupia się na karierze i regularnie występuje w polskich produkcjach. Zagrała, m.in. w filmach "Bo we mnie jest seks" czy "Listy do M. 5". Można ją zobaczyć także na deskach teatru. Na Instagramie zgromadziła prawie 100 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam postanowiła opublikować zdjęcie z wakacji. Aktorka stoi w pięknej scenerii - widać za nią palmy, basen i z daleka plażę oraz morze bądź ocean. Dębska pozuje w jednoczęściowym, wyciętym stroju kąpielowym oraz okularach przeciwsłonecznych, promując markę biżuterii. Fani oszaleli na punkcie zdjęcia. "Jak zawsze hipnotyzująca", "Piękna kobieta", "Ślicznie", "Ależ zapachniało wakacjami".

Maria Dębska rozstała się z mężem. Spotykała się z Podsiadło

Związki wśród osób z tej samej lub podobnej branży nie są niczym nowym. Maria Dębska poślubiła aktora Marcina Bosaka w 2020 roku. Para postanowiła się rozwieść dwa lata później. Oboje raczej nie komentowali sprawy. Byli małżonkowie pojawili się jednak niedawno na tym samym wydarzeniu, pokazie mody Mateusza Przybylskiego. Bosak skomentował w rozmowie z Pudelkiem obecne poczynania byłej żony. - Darzę Marysię olbrzymim szacunkiem. Nie wiem, na ile plotki, które są w ogólnym obiegu, są potwierdzone, ale generalnie życzę jej jak najlepiej - wyznał. Chodziło o to, że Maria Dębska została przyłapana z jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Dawid Podsiadło został sfotografowany z aktorką kilkukrotnie, ale nagranie udostępnione przez ShowNews było potwierdzeniem ich relacji - para się pocałowała. Następnie plotkowano o jej związku z dziennikarzem BBC, ale Dębska szybko ucięła plotki. - Bzdury, to kolega - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

