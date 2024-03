Patrycja Markowska od lat gości w show-biznesie. Jest jedną z najbardziej cenionych, a także rozchwytywanych polskich piosenkarek. Na jej koncertach gromadzą się tłumy fanów, a media interesuje nie tylko kariera zawodowa wokalistki, ale również życie prywatne. W zeszłym roku Patrycja Markowska przechodziła przez spore perturbacje życiowe. Wówczas rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem, Jackiem Kopczyńskim. Aktor dość szybko znalazł sobie nową partnerkę. Artystka potrzebowała więcej czasu, jednak wkrótce miłość przyszła i do niej. Teraz przyszła pora na kolejne życiowe zmiany. O co chodzi? Będziecie zaskoczeni.

Patrycja Markowska ma nową pasję. I to jaką!

Patrycja Markowska na ogół niewiele i niechętnie wypowiada się na temat życia prywatnego. Co prawda aktywnie działa w mediach społecznościowych, ale prędzej możemy tam śledzić jej twórczość, niż kadry z codzienności. Tym razem wokalistka zrobiła jednak mały wyjątek. Zamieściła na Instagramie zdjęcie i to prosto z treningu. Fotografia ukazuje worek bokserski. Jak się okazuje, niedawno rozpoczęła treningi i polubiła sztuki walki. Internauci byli pod wrażeniem, a w komentarzach posypało się mnóstwo zapytań, skąd artystka bierze motywację do ćwiczeń. "Zazdroszczę ci, że masz taką motywację do ćwiczeń, mi jej zdecydowanie brakuje" - napisała jedna z internautek. Patrycja Markowska odniosła się do jej wpisu i odparła: "Jeszcze nie dawno nie miałam... Najgorzej zacząć. Potem idzie z górki". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Patrycja Markowska jest zakochana. "Czuję się jak nastolatka"

Jakiś czas temu Patrycja Markowska przekazała rewelacyjne wieści. Artystka wyznała, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna, a ona jest w nim totalnie zakochana. "Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział. (...) Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się. To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia: przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć" - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl". ZOBACZ TEŻ: Patrycja Markowska ma nową miłość. Nareszcie pokazała partnera na Instagramie.

