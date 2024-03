Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" stacji TTV, w którym pojawiła się w 2016 roku. Widzowie pokochali ją za cięty język i poczucie humoru. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad milion internautów. Od niedawna fani mogli śledzić swoją idolkę w programie "Dagmara szuka męża". Jak podaje serwis Wirtualne Media, średnia widownia premierowych odcinków randkowego show Super Polsatu wyniosła aż 118 tysięcy osób. W serii celebrytka przemierzała Polskę w poszukiwaniu kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. Kaźmierska mogła liczyć na wsparcie syna Conana i przyjaciela Jacka. "Królowa życia" wzięła także ostatnio udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie szlifowała umiejętności na tanecznym parkiecie pod czujnym okiem Marcina Hakiela. Fani często zastanawiają się, jak celebrytka wyglądała, zanim stała się sławna. Kaźmierska udostępniła w sieci zdjęcie sprzed 30 lat. Musicie to zobaczyć.

Dagmara Kaźmierska na zdjęciu sprzed 30 lat. "A któż to taki piękny i młody?"

Co jakiś czas Dagmara Kaźmierska wraca wspomnieniami do lat swojej młodości. Celebrytka udostępniła zdjęcie, na którym ma zaledwie 18 lat. Jak wyglądała krótko po przekroczeniu progu dorosłości? Uwagę przyciągają jej długie nogi i stylowe kowbojki. Zdradziła, co było jej ulubionym akcesorium. W takim wydaniu zaskoczyła swoich fanów. "Ale nóżka to zawsze piękna była i jest", "Ekstra lata. Ja byłem rycerzem ortalionu", "Fajna! Taka country dziewczyna! Piękna i wyjątkowa" - czytamy w komentarzach. Fotografię znajdziecie na dole strony .

A któż to taki piękny i młody? Chwila po 18. urodzinach. Skóra, fura i komóra. Komóry nie było, ale kowbojki i Swatch, a i owszem. Boże, jak ja się na ten piękny, kolorowy zegarek cieszyłam. Człowiek kiedyś z takich drobnych rzeczy miał niesamowitą radochę. Teraz dzieciakom trudno dogodzić. Zegarek mam gdzieś do dziś. Znajdę, to wam pokażę. Piękny był. I to nie reklama, żeby nie było. Całuję mocno kochani. I cieszcie się nawet bzdurkami - napisała Kaźmierska na Instagramie.

Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej. Celebryta spędziła 14 miesięcy w więzieniu

