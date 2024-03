Robert Pasut to znany youtuber. Wiele osób kojarzy go z kanału Abstrachuje TV na YouTubie, który współtworzył razem z dwójką znajomych. Obecnie influencer rozwija swoją własną działalność na tej platformie. Jego kanał subskrybuje prawie 350 tysięcy użytkowników. Niedawno Robert Pasut udzielił kontrowersyjnego wywiadu w podcaście "Zgrzyt". Youtuber wypowiadał się na różne tematy. Szczególne oburzenie wzbudzały jego słowa o alkoholizmie, kobietach oraz antykoncepcji. Czy Robert Pasut żałuje swoich wypowiedzi? Ostatnio skomentował całą sytuację. Pokazał także swoją mamę. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Pasut szczerze o wywiadzie. "Nie żałuję niczego"

W jednym z najnowszych filmików na swoim kanale Robert Pasut postanowił wypowiedzieć się na temat wywiadu w podcaście "Zgrzyt". Jak się okazuje, youtuber wcale nie wykazuje skruchy po słowach, które padły podczas rozmowy. Wręcz przeciwnie. - Nie żałuję niczego, nie żałuję, że tam poszedłem (...) Ja jestem kozak. Jak z ludźmi nagrywam, to też mówię: "wyluzuj się, mów, co myślisz". I ja uważam, że to jest najlepsze - powiedział w Robert Pasut w filmie. Youtuber wyznał, że po wywiadzie stracił niektóre współprace. - Już ponoszę tego konsekwencje, już się klienci wycofują, ludzie mnie wyzywają w DM-ach, grożą mi śmiercią. Trudna opinia polaryzuje, co ja wam poradzę - mówił. Robert Pasut podzielił się także swoim powodem do radości. - Nie mam klientów, straciłem mnóstwo pieniędzy, ale mam nowy obiektyw - wyznał uradowany. Później youtuber zrelacjonował randkę, na którą wybrał się z 18-latką. W pewnym momencie podzielił się swoimi przemyśleniami. - Ej, mam wrażenie, że Białorusinki mają więcej klasy niż Polki. Patrzcie na nią, ona jest taka elegancka. Żebym znowu nie wywołał jakiejś burzy - mówił.

Robert Pasut krytykowany przez mamę. "Słuchać się nie da"

W filmie Robert Pasut pokazał także swoją mamę, która postanowiła skomentować jego ostatnie wypowiedzi. - P*******z pod górkę, synuś. Słuchać się nie da. Wstydzę się za ciebie. Niedługo będą cię palcami wytykać, że jesteś stary zbok. Chłopie, co ty gadasz, ty się p********j w łeb - mówiła mama Roberta Pasuta. - Przegiąłem tym razem? - zapytał youtuber. - Nie tylko tym. Weź się za porządną robotę - skwitowała.

Robert Pasut z mamą Fot. @Pasut / YouTube / screenshot