Sanah na koncercie wyskoczyła z trumny. W komentarzach burza

Pseudonim Sanah w Polsce zna już niemal każdy. Artystka szturmem podbija listy przebojów, a jej koncerty wyprzedają się jak świeże bułki. Ostatnia trasa wokalistki zakończyła się jesienią, jednak Sanah nie dała sobie zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wiosną tego roku wyruszyła w kolejną, a w dodatku podwójną trasę pod nazwą "Bajkowa Sanah", w ramach której dostępne są dwa różne wydarzenia - "Poezyje i nie tylko" oraz "Dansing". Pierwszą próbkę tego, jak wygląda nowy show gwiazdy, jej fani mogli zobaczyć 5 marca w Tarnowie.

Nowa trasa koncertowa Sanah. Trumna wywołała skrajne emocje

Sanah już wielokrotnie udowadniała, że po jej występach nie należy spodziewać się jedynie stania przy mikrofonie. Koncerty z poprzedniej trasy obfitowały m.in. w gości specjalnych, zmiany strojów czy wykonanie jednego z utworów w powietrzu. Podczas "Bajkowej Sanah" wokalistka także postanowiła dać z siebie wszystko. Nawiązując, zdaje się, do bajki o królewnie Śnieżce, którą uratował pocałunek księcia, wjechała na scenę... w szklanej trumnie ze złotymi zdobieniami. Ten dość osobliwy element scenografii wykorzystała także, zabawiając publiczność. W pewnym momencie Sanah powiedziała do mikrofonu, że aby mogła wyjść z trumny, musi pocałować ją "rycerz" i ku zachwyceniu publiczności zachęciła do tego jej gitarzystę.

Nagrania z koncertu w Tarnowie - również te z Sanah w trumnie - obiegły TikToka. Internauci byli jednak dość sceptycznie nastawieni do pomysłu wokalistki. "Vibe tych przedstawień, na które jechałam w przedszkolu", "Przecież to teatrzyki z podstawówki" - czytamy. Znaleźli się też tacy, którzy bronili artystki, podkreślając, że taki był zamysł całej trasy. "Idąc na koncert, chcesz odpocząć od szarej rzeczywistości i nie myśleć za bardzo, a takie proste przedstawienie na to pozwala" - napisał jeden z fanów. Zgadzacie się?

