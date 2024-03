Agata i Piotr Rubikowie od jakiegoś czasu mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że zadomowili się tam na dobre. Niedawno pochwalili się swoją inwestycją w Miami. - W końcu możemy oficjalnie się pochwalić, że zostaliśmy właścicielami pierwszego mieszkania w Stanach Zjednoczonych. Jak to brzmi? Cieszymy się, tym bardziej że udało nam się kupić mieszkanie, które było niesprzedawalne, czyli to, które wynajmowaliśmy - mówiła żona kompozytora. Portal ShowNews.pl przekazał, że małżeństwo zapłaciło za ponad 40-metrowe mieszkanie 1,4 mln dolarów. Caroline Derpieński postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Caroline Derpieński ostro o mieszkaniu Rubików. "To powinno być nielegalne"

Caroline Derpieński nie przemilczała kwestii zakupu mieszkania przez Rubików. Niedawno skomentowała ich decyzję na InstaStories. "Z całym szacunkiem, ale 44 metry dla czterech osób i psa? To powinno być nielegalne. I jak trzeba być bezmyślnym, aby sprzedawać duży dom w Polsce, aby na siłę kupić budę psią 44-metrową, byle tylko uchodzić na indiańskiego majamczyka" - pisała Derpieński. Gwiazda udzieliła także wywiadu dla portalu ShowNews.pl. Podczas rozmowy powiedziała, co sądzi o nowej nieruchomości kompozytora i jego żony. - Z racji tego, że chcąc nie chcąc, śledzę większość polskich portali plotkarskich i większość osób czyta takie newsy, to ok, "gratulacja" jak mówi to Joanna Krupa dla was, ale kwota 1,5 mln dolarów to jest nic w Miami. Za tę kwotę nie kupisz domu, a ja w przyszłości planuję kupić dom w West Palm Beach za paręset mln - skwitowała Derpieński.

Caroline Derpieński o Rubikach w USA. "Cyrk"

To nie pierwszy raz, gdy Caroline Derpieński uderzyła w Piotra i Agatę Rubików. Jakiś czas temu udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym skomentowała ich amerykańskie życie. - Dla mnie ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami, a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie (....) Myślę, że to zaplanowane działanie marketingowe, aby zdobyć popularność i „światowość" jak najszybciej, a potem za maksymalnie dwa miesiące powiedzą nam, że nie wyszło im w Miami - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Stylista ostro skrytykował pokaz Derpieński. Celebrytka chce go pozwać. "Kim ty, wieśniaku, jesteś?"