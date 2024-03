Radosław Majdan i Doda lata temu byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich małżeństwo trwało zaledwie trzy lata. Rozwód miał miejsce niecałe 16 lat temu. Nie zabrakło atmosfery konfliktu. Ich burzliwa relacja do dziś jest komentowana w mediach. Były piłkarz wyznał, że przez długi czas nie chciał poruszać tego tematu. W wywiadzie z Plotkiem, który miał miejsce w 2015 roku, w końcu poruszył temat dawnej ukochanej. Padły mocne słowa.

Radosław Majdan zabrał głos w sprawie Dody. Mówił o cierpliwości

To już 16 lat, odkąd Doda i Radosław Majdan się rozwiedli. Na temat ich związku powstało wiele doniesień. Plotki po kilkunastu latach nadal mają się dobrze, a burzliwa relacja wciąż jest poruszana w sieci. Jakiś czas temu były piłkarz wziął udział w wywiadzie z Plotkiem. W 2023 roku przyznał, że przez długi czas nie reagował na złośliwe komentarze ze strony gwiazdy. Była żona była mu obojętna. W końcu jednak stracił cierpliwość, którą, jak sam twierdzi, miał przez te wszystkie lata. Podkreślił również, że jego zdaniem uszczypliwe komentarze miały na celu wzrost popularności Dody. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Moja druga żona, można powiedzieć, że z premedytacją stalkera, od 15 lat konsekwentnie coś dodaje (na temat związku - przyp.red.). Jak patrzę na pewne małżeństwa, które się rozpadły i żona ma pretensje, to sobie mówię: oj, musicie się uzbroić w cierpliwość. Ja już ją (cierpliwość - przyp. red.)mam 15 lat, bo ona cały czas z uporem maniaka coś przypomina (mediom - przyp.red.). W pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na zaistnienie jej.

- wyznał Radosław Majdan w wywiadzie z Plotkiem w 2023 roku.

Doda jest nieszczęśliwa? Radosław Majdan nie ma wątpliwości

To jednak nie wszystko. Radosław Majdan bez wahania stwierdził, że jego była żona jest nieszczęśliwa. Nie zabrakło również słów na temat filmu "Dziewczyny z Dubaju". Piłkarz był przekonany, że produkcja jest inspirowana właśnie nim. Zaledwie dwa lata wcześniej twierdził, że nie chce tego komentować. Teraz zmienił podejście. - Pewne rzeczy są słabe. Jeśli robisz w jakimś filmie rolę kogoś, kto jest podobny do mnie i bardzo mocno mnie przypomina, to już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie, bo to jest przekroczenie jakiejś granicy. Pokazuje to, jak bardzo ta druga strona nie może się pogodzić, jaka jest nieszczęśliwa, że cały czas ma w sobie tę frustrację po 15 latach - mówił Majdan z wywiadzie z Plotkiem. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Majdan oskarży Dodę? "To sprawa opierająca się o zniesławienie i zaangażowanie prawników" [PLOTEK EXCLUSIVE]

