Wiktoria Gąsiewska zaczynała karierę aktorki już jako mała dziewczynka. W wieku sześciu lat zagrała epizod w serialu "Na dobre i na złe". Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Agaty w serialu "Rodzinka.pl. Później aktorka na dobre zagościła w świecie show-biznesu. Przez kilka lat Gąsiewska była w związku z Adamem Zdrójkowskim. Ich relacja nie skończyła się jednak happy endem. Aktorzy rozstali się, ale Gąsiewska znów jest szczęśliwie zakochana. Obecnie spotyka się z gwiazdą "Barw szczęścia", Jasperem Sołtysiewiczem. Ostatnio ukochany Gąsiewskiej zdradził, ile wydała w sklepie z kosmetykami. Nie oszczędzała.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska zdecydowanie o słowach dotyczących Adama Zdrójkowskiego: Nie odniosę się do tego

Wiktoria Gąsiewska kupiła kosmetyki za ponad 900 złotych. "Tak to jest zostawić kobitę na pięć minut"

Jasper Sołtysiewicz jest aktywny w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie aktor ma już prawie 70 tysięcy obserwujących. To właśnie na tej platformie gwiazda "Barw szczęścia" pokazuje zdjęcia z życia prywatnego. Często dodaje posty ze swoją dziewczyną. Tak też było tym razem. Jasper Sołtysiewicz opublikował na InstaStories zdjęcie paragonu, na którym widniała kwota ponad 900 złotych. W tle fotografii widać było zadowoloną Gąsiewską. Aktor wyjaśnił w opisie, że to nie jego wydatki. Jak się okazuje, Wiktoria Gąsiewska wybrała się na zakupy do drogerii i kupiła nowe produkty. Dość kosztowne. "Tak to jest zostawić kobitę na pięć minut w alejce z kosmetykami" - napisał Jasper Sołtysiewicz na InstaStories. Co sądzicie - dużo czy mało? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Jasper Sołtysiewicz na Instagramie Fot. @jaspersoltysiewicz / Instagram

Wiktoria Gąsiewska o związku z Jasperem Sołtysiewiczem. "Jestem szczęśliwa"

Jakiś czas temu Wiktoria Gąsiewska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swojej relacji z Jasperem Sołtysiewiczem. Nie szczędziła miłych słów o partnerze. - Jestem szczęśliwa. Myślę, że to na pewno się zmieniło, bo przez jakiś czas nie byłam (...) Codziennie budzę się z uśmiechem na twarzy. Wiem, że mam przy sobie osobę, która jest dla mnie, a ja jestem dla niej. I przy okazji wiem, że mam po prostu przyjaciela, bo to jest też ważne w relacji - powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.