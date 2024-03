Andrzej Piaseczny to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wokalista cieszy się niezmienną popularnością fanów. Przez lata chodziły pogłoski o jego orientacji. Piosenkarz postanowił potwierdzić plotki w piosence "Miłość", a sprawę potwierdził w jednym z wywiadów. Teraz Piaseczny więcej opowiada o swoim życiu prywatnym i partnerze.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny o TVP: Chcę, żeby to było za mną. Chcę by TVP była znów telewizją publiczną

Andrzej Piaseczny opisuje swoje poranki z partnerem

Wokalista w piosence "Miłość" zaśpiewał o "dzieleniu życia tylko z nim", co dla wielu jest ostatecznym dowodem na orientację Piasecznego. Potwierdził plotki w wywiadzie, gdzie powiedział, że utożsamia się z podmiotem lirycznym w utworze. Jak wyznał, do powiedzenia prawdy skłonił go sam prezydent. "Staram się uczyć lepiej niż ten, "który się ciągle uczy". Staram się wyciągać wnioski i jeśli ktoś mnie namówił do tego coming outu, to najbardziej właśnie prezydent" opowiedział w jednym z wywiadów. Piosenkarz jawnie wypowiada się o swoim partnerze. Piaseczny wyznał, że gdy tylko stanie się to możliwe, będzie pierwszym, który weźmie ślub. "Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy" mówił w podcaście "Wprost Przeciwnie". W rozmowie z portalem Pomponik piosenkarz ujawnił więcej informacji o swojej relacji z partnerem.

Zbieramy się na śniadanie nie wcześniej niż o 10.30, chyba że muszę gdzieś wyjechać bardzo rano, wtedy uzgadniamy, czy jest sens podnosić się tak wcześnie. Zaczynamy od przytulania się, nie od śniadania. Serdecznie polecam

- opowiedział.

Andrzej Piaseczny wyjaśnia, czemu nie chce ujawnić tożsamości ukochanego

Choć piosenkarz otwarcie już opowiada o ukochanym, uznaje, że woli, by pozostał dla świata anonimowy, a ich relacja prywatna. Piaseczny podkreśla, że partner nie jest osobą publiczną i nie chce się z nią stać, co ma tłumaczyć ukrywanie jego tożsamości.

Mój przyjaciel nie jest osobą publiczną i taką być nie chce, więc to nie jest żaden element mojego nacisku, absolutnie nie. Ja nie widzę siebie w takiej roli, jakby to powiedzieć, ściankowej czy plotkarskiej. Ja swojego życia prywatnego niespecjalnie chcę pokazywać publicznie. Oczywiście, mówimy o tym, ale czuję, że jednak chcę mieć swoją prywatność. Te kamery nie muszą być w moim przypadku włączone non stop i ja nie chcę, żeby one takie były

- stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Andrzej Piaseczny niespodziewanie pojawił się na świątecznym jarmarku. Prawie wyproszono go ze sceny Andrzej Piaseczny niespodziewanie pojawił się na świątecznym jarmarku. Fot. Kapif