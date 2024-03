Dagmara Kaźmierska zaczynała jako uczestniczka programu "Królowe życia". Szybko udało jej się zaskarbić sympatię widzów, co zaowocowało kolejnymi projektami z jej udziałem. W ostatnich latach m.in. napisała książkę o swoich doświadczeniach z życia za kratkami, wystąpiła w filmie Patryka Vegi, a ostatnio rekordy popularności bije jej program "Dagmara szuka męża", w którym - jak się nietrudno domyślić - szuka męża. Najnowszy projekt, w który zaangażowana jest "królowa życia" to "Taniec z gwiazdami". Mimo wielu sukcesów w ostatnich latach, Dagmara Kaźmierska na każdym kroku podkreśla, że jej największą dumą jest syn Conan.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska planuje lifting

Conan Kaźmierski planuje dzieci? Wyjawił, jakie ma plany po zakończeniu studiów

Conan Kaźmierski w rozmowie z "Faktem" uchylił rąbka tajemnicy w sprawie swoich planów po zakończeniu studiów. Przypominamy, że syn "królowej życia" studiuje na kierunku medycznym. Conan zdradził, że po etapie nauki planuje skupić się na karierze, biznesie i sporcie. Pod koniec wypowiedzi napomknął jednak o powiększeniu rodziny. - No chciałbym trenować cały czas, znajdować czas na to, rozwijać też jakąś tam swoją karierę, może znowu lody otworzę, chociaż jak powiedziałem mamie o tym pomyśle w tym roku, to do gardła mi skoczyła. Ogólnie rozwijać się na wielu płaszczyznach. Może założyć rodzinę... - wyznał.

Conan Kaźmierski planuje dzieci. Ma jedną prośbę do Dagmary. Chodzi o... słownictwo

Conan wyjawił, że posiadanie własnej rodziny to jedno z jego największych marzeń. No zostawiamy, oboje jesteśmy w tym zgodni, żeby najpierw się ustatkować i żeby mieć po prostu takie życie, żeby naszemu dziecku nigdy niczego nie zabrakło, ale oboje chcemy założyć rodzinę z pewnością. To jest moje największe marzenie, mieć rodzinę, mieć dziecko... - powiedział. Na pytanie, jaką babcią będzie jego mama, Conan odpowiada krótko: - Najlepszą. Mimo tego, ma do niej jedną prośbę. - Aczkolwiek prosiłbym, żeby zważała na słownictwo... - zwrócił się do Dagmary Kaźmierskiej. Śledzicie programy z udziałem mamy Conana?

Conan Kaźmierski z matką instagram.com/@conanbestia