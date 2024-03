Magda Mołek się rozwodzi. Prezenterka wydała w tej sprawie oświadczenie

Od kiedy Magdy Mołek nie ma w telewizji, ceni sobie komunikowanie się za pomocą swoich mediów społecznościowych. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że to właśnie na Instagramie napisała o rozstaniu z mężem. Obecnie śledzi go ponad 540 tys. obserwatorów. "Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję" - napisała Magda Mołek w oświadczeniu, które opublikowała na Instagramie.

Znane osoby komentują wpis Magdy Mołek o rozwodzie

Wpis Magdy Mołek o rozwodzie spotkał się z lawiną ciepłych komentarzy. Gwiazdę wspierają nie tylko osoby ze świata mediów i show-biznesu, ale też fani. "Madziu, wspieram. Przytulam. Życzę Ci dużo siły na ten trudny czas" - napisała Katarzyna Wajda, zastępca dyrektora programowego Polsatu. "Dużo siły Madzia. Zmiany są zawsze na lepsze!" - dodała Barbara Kurdej-Szatan. Wpis prezenterki nie przeszedł też bez uwagi Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Wszystko przejdziesz. Wszystko ogarniesz, jesteśmy tu z tobą". "Magdo, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" - wtrąciła Beata Ścibakówna.

Nie tylko Magda Mołek się rozwodzi ze znanych osób

Magda Mołek to niejedyna gwiazda, która w najbliższym czasie musi zmierzyć się z rozwodem. Jakiś czas temu ten sam los spotkał Katarzynę Bosacką. Była gwiazda TVN Style chce by to była ważna lekcja dla jej dzieci. - Będę uświadamiać moim córkom to, że my kobiety powinnyśmy być niezależne. Bo chociażby w takiej sytuacji, w jakiej jestem w tej chwili - rozstaję się z mężem po 26 latach - proszę sobie wyobrazić, gdybym była kurą domową, zostaję w wieku ponad 50 lat bez pracy, bez zawodu, bez finansów, bardzo często bez prawa jazdy, bez własnego kąta, bez własnych pasji - te słowa padły z ust dziennikarki niedawno podczas III Regionalnego Kongresu Kobiet. Na rozwód od dawna czeka też Antoni Królikowski i Joanna Opozda.

Magda Mołek na ściance. Fot. Kapif.pl