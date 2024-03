Gretkowska ciśnie po Hołowni. 'Czego spodziewać się po kościelnym klaunie'

Manuela Gretkowska bardzo często wyraża swoje zdanie związane z tym, co się dzieje w państwie lub na świecie. Tym razem opublikowała post, którego "bohaterem" został Szymon Hołownia. Pisarka i działaczka społeczna na Instagramie dodała zdjęcie marszałka Sejmu, który uśmiechnięty pozuje w białej koszuli. "BIELSZY ODCIEŃ CZARNEGO" - tymi słowami zaczęła wpis. Co dalej napisała? Nie przebierała w słowach.

Manuela Gretkowska atakuje Szymona Hołownię

W następnej części wpisu Gretkowska zwróciła się do obserwatorów i nawiązała do tego, jakie reakcje wzbudzał marszałek Sejmu (dzięki swojemu ironicznemu i błyskotliwemu poczuciu humoru sprawiał, że coraz więcej ludzi zaczęło śledzić obrady). "Śmieszy was nadal Hołownia? Czego spodziewać się po kościelnym klaunie. Patus, sądzący, że reprezentuje patos władzy. Szymuś nie kłamie, przecież od początku proponował referendum: Czy kobiety są ludźmi" - grzmi pisarka. Następnie skupiła się na jego przeszłości. "Dwa razy był w nowicjacie u dominikanów, trzeci raz powinni przyjąć go jezuici, bo w ich stylu udowadnia, dlaczego nie będzie głosowania" - kontynuowała swój wpis. Manuela Gretkowska w ten sposób zareagowała na ostatnie działania Szymona Hołowni, który ogłosił, kiedy Sejm zajmie się ustawami dotyczącymi aborcji. Stanie się to dopiero 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Szymon Hołownia podjął decyzję ws. prawa aborcyjnego. Marszałek Sejmu podał datę.

W dalszej części wpisu Manuela Gretkowska nawiązała do innych polityków, w tym m.in. do premiera i prezydenta. "Mam nadzieję, że Tusk po amputacji Dudy od państwa dotrzyma obietnicy. Na razie rząd pogmerał w ustawach i wydaje się mu, że przywracając in vitro, pogmerał też wystarczająco między nogami kobiet. Kiedy Tusk, Kamysz i reszta zrozumieją, że ich 'poglądy' antyaborcyjne są nawoływaniem do przemocy wobec kobiet?" - czytamy. To jednak nie wszystkie informacje, jakie zawarła. Resztę znajdziecie w poście poniżej. Jak na słowa pisarki zareagowali internauci? "Pani Manuelo, w punkt!", "Pani Manuelo, dzięki za podjęcie tematu. Kto jak nie pani, miał to najszybciej skomentować. Żenada, co wyprawiają" - to przykładowe opinie, które i tak nieco skróciliśmy, ponieważ w wielu przypadkach internauci atakowali i wyzywali Szymona Hołownię.

Komu jeszcze nie podoba się to, co robi Szymon Hołownia?

Niedawno działania Szymona Hołowni skomentowała Agnieszka Woźniak-Starak. "Jako obrończyni praw zwierząt nie zgadzam się na żadne negocjacje z takimi ludźmi, jak Szczepan Wójcik i jemu podobni" - napisała pod koniec lutego, kiedy odbył się protest rolników.