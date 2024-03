4 marca Marianna Schreiber pojawiła się na konferencji Clout MMA 4, mimo że kilka dni wcześniej media obiegła informacja o jej rozstaniu z mężem. Łukasz Schreiber w wywiadzie dla portalu metropoliabydgoska.pl oznajmił, że rozmawia z żoną o separacji i rozwodzie. Celebrytka nie została jednak wcześniej poinformowana o planach swojego partnera i o rozstaniu dowiedziała się z mediów. "Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - zakomunikowała Schreiber w oświadczeniu. Zrozpaczona celebrytka opublikowała także nagranie w sieci, na którym zalana łzami poinformowała fanów, że nie wie, czy będzie w stanie walczyć podczas gali. Jak się okazało, Marianna Schreiber wzięła się jednak w garść i pojawiła się na konferencji, gdzie wszyscy okazali jej wsparcie w związku z trudną sytuacją osobistą. Co ciekawe, serdeczne słowa popłynęły także z zupełnie niespodziewanej strony. Ze Schreiber skontaktowała się Laluna.

Marianna Schreiber dostała wsparcie od największego "wroga". "Wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz?"

Marianna Schreiber i Laluna od kilku miesięcy toczyły medialny konflikt. Na jednej z ostatnich konferencji Clout MMA doszło nawet do rękoczynów. Rozjuszona Laluna spoliczkowała Schreiber i wyzwała ją do "wyrównania rachunków" w oktagonie. Wcześniej padały niewybredne wyzwiska i wzajemne oskarżenia. Jak się okazuje, trudna sytuacja żony polityka PiS poruszyła jej oponentkę i w trudnym dla Schreiber momencie, Laluna dała jej pomocną dłoń. Temat poruszył na konferencji prowadzący, Arkadiusz Pan Pawłowski. - Taką osobą, od której chyba nikt nie spodziewałby się w stosunku do ciebie jakichś ciepłych, pozytywnych reakcji, była też Laluna. Czy powiesz nam coś więcej na ten temat? - zagaił. Schreiber przyznała, że jej stosunki z Laluną przez ostatnie miesiące były wyjątkowo napięte, tym bardziej zaskoczyła ją postawa celebrytki.

Ogromny konflikt, powiedzmy sobie szczerze, trwający już 2,5 miesiąca. I to ona, ona wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz? Gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera i potrafiła jako kobieta kobietę wesprzeć. To są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej - powiedziała Schreiber.

Laluna i Marianna Schreiber Starcie Schreiber i Laluny na konferencji Clout MMA. 'Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą' / Fot. CLOUT MMA / YouTube / screeenshot

Marianna Schreiber dostała wsparcie od Gohy. Mama Daniela Magicala przyniosła jej prezent

Marianna Schreiber podczas konferencji Clout MMA mogła także liczyć na wsparcie Gohy Magical, z którą już 9 marca zmierzy się w oktagonie. Oponentka celebrytki ze względu na trudną sytuację życiową Schreiber przyniosła jej prezent. Goha podarowała Mariannie pluszowego misia, poklepała ją po ramieniu i powiedziała, że "tego kwiatu jest pół światu". Wzruszona Schreiber uroniła nawet kilka łez i serdecznie podziękowała za miły gest w jej stronę.

Marianna Schreiber na konferencji Clout MMA Marianna Schreiber na konferencji Clout MMA, YouTube/CLOUT MMA