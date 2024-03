Dom Klaudii Halejcio ma ponad 500 metrów kwadratowych i kosztował aż dziewięć milionów złotych. Aktorka mieszka w nim z narzeczonym i córką i nie ukrywa, że w wymarzonych wnętrzach czuje się jak prawdziwa księżniczka. Celebrytka niedawno postanowiła nieco odświeżyć swój salon, czym pochwaliła się na Instagramie. Zobaczcie wideo poniżej.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio odświeżyła salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio odświeżyła salon w willi za dziewięć milionów. "Polecam"

- Przyjechał nasz narożnik, który odrestaurowaliśmy, czyli wymieniliśmy tkaninę. Jestem podekscytowana, jest obłędnie. Polecam wam, jak macie stare sofy, oddać, kupić tkaniny... - słyszymy na nagraniu. Nie ulega wątpliwości, że salon Klaudii Halejcio robi wrażenie. Ogromne kanapy tworzą swoim kształtem kwadrat wokół marmurowego stolika. Są utrzymane w jasnej kolorystyce, więc idealnie pasują do charakterystycznej podłogi. To miejsce z pewnością służy do wypoczynku i rozmów z gośćmi. Siedząc na kanapie ma się widok na jadalnię, basen i część ogrodu. Całość utrzymana jest w bieli. Więcej zdjęć z domu Halejcio znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Willa Klaudii Halejcio budzi emocje internautów. Aktorka wie, dlaczego

Pod zdjęciami Halejcio z rezydencji, które zamieszcza w mediach społecznościowych, jest zawsze dużo komentarzy. Aktorka jakiś czas temu wyjaśniła Plotkowi, z czego bierze się zainteresowanie internautów dotyczące willi. - Ja się nie dziwię, bo to jest spełnienie naszych marzeń. Ten dom jest faktycznie przepiękny. My się tam codziennie czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach, więc on dobrze jakby wzbudza zainteresowanie - powiedziała Plotkowi Klaudia. Jest jednak druga strona medalu, bo poza słowami zachwytów, spotyka się też z negatywnymi emocjami w tym temacie. - Natomiast nie rozumiem takiej zazdrości. Znalazłam osobę, z którą mogłam się połączyć, z którą mogłam wspólnie kupić ten dom. Sprzedałam swoje mieszkania, na które bardzo długo pracowałam, całe swoje dzieciństwo, włożyłam też swoje oszczędności. Nigdy w życiu ani Oskar, ani ja samemu nie kupilibyśmy takiego domu, bo nawet nas nie byłoby na to stać - dodała aktorka.

Klaudia Haleico na ramówce Polsatu. Fot. Kapif.pl