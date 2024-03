Marcin Prokop jest uwielbianym przez widzów prezenterem telewizyjnym. Dziennikarz od lat prowadzi program śniadaniowy, cieszący się ogromną popularnością, "Dzień dobry TVN". Ostatnio sprawdza się również w nowej roli, mianowicie jako juror w telewizyjnym show "Mam talent!". Choć Marcin Prokop niechętnie afiszuje się z życiem prywatnym, to podczas ostatniej rozmowy w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego dał się pociągnąć za język i powiedział kilka słów na temat swojej 17-letniej córki Zosi.

Zobacz wideo Dorota Wellman i Marcin Prokop mają wspólną garderobę. "Ktoś musi zapiąć sukienkę"

Marcin Prokop zdradza, jakim jest ojcem. "Nie próbuję być fajny na siłę"

W podcaście Marcin Prokop wyjątkowo dał się namówić i otworzył się na tematy związane z rodzicielstwem. Przy okazji wyjawił, jakie ma relację z córką. Zdradził też, jakim jest ojcem. - Myślę, że jestem ojcem, który nie próbuje być fajny na siłę. Wiem, kiedy się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Nie jestem tym, który przychodzi i mówi: teraz opowiem wam coś niesamowitego, pokażę wam jakąś sztuczkę. Wiem, że każdy młody człowiek potrzebuje mieć swój własny zamknięty dla dorosłych świat, zwłaszcza dla rodziców, więc to szanuję - opowiadał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Marcin Prokop mówi o córce. Pójdzie jego śladami?

W dalszej części zapytano dziennikarza, czy córka zamierza pójść jego śladami i pracować w mediach. Ten stanowczo zaprzeczył. - Moje dziecko jest bardzo odległe od świata mediów. Nie jest to świat, który ją jakkolwiek interesuje, ekscytuje. Próby zaproszenia jej, chociażby, żeby wpadła na widownię 'Mam talent!' i oklaskiwała moje żarty, jako jedna z trzech osób, które je zrozumieją, nie przyniosły skutku - wyjawił. Na sam koniec Marcin Prokop rzucił jeszcze kilka przemyśleń, dotyczących córki. - Wydaje mi się, że to jest taki przykład osoby, która buduje się trochę w opozycji do swoich rodziców. Są przykłady ludzi, którzy poszli śladami swoich starych, tak jak Maciej Stuhr, i w niektórych kwestiach ich przerośli, w moim przypadku chyba nie będę miał sukcesorki w mediach - podsumował. Spodziewaliście się takiego wyznania? ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop o obecnej relacji z Szymonem Hołownią. "Nie możemy poplotkować.

