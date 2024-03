Dagmara Kaźmierska zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w hitowym programie TTV "Królowe życia". Widzowie dosłownie pokochali ją za szczerość, a także dystans do siebie i bezgraniczne poczucie humoru. Obecnie królowa życia stawia czoła nowemu wyzwaniu. Od niedawna możemy śledzić jej poczynania w "Tańcu z Gwiazdami". Celebrytka trenuje pod czujnym okiem Marcina Hakiela. Choć pierwszy odcinek nie poszedł do końca po jej myśli, to Dagmara Kaźmierska i tak jest zadowolona i nie zamierza chować głowy w piasek. Podczas jej debiutu na parkiecie w studiu Polsatu obecny był również jej syn Conan. Młody mężczyzna uchylił rąbka tajemnicy i zdradził co nieco na temat jej zdrowia.

Dagmara Kaźmierska na parkiecie "Tańca z gwiazdami", a Conan drży. "Modlę się do Boga"

Dagmara Kaźmierska ma 23-letniego syna Conana. Oboje są ze sobą bardzo zżyci i często się wspierają, a także pomagają. Do niedawna ich relację mogliśmy śledzić w telewizyjnym show, teraz urywki możemy zobaczyć w mediach społecznościowych zarówno celebrytki, jak i jej syna. Nic więc dziwnego, że w dniu debiutu Dagmary Kaźmierskiej na parkiecie "Tańca z gwiazdami" Conan dzielnie wspierał ją zza kulis. W rozmowie z portalem Party.pl młody mężczyzna wyznał, co spędza mu sen z powiek. Jak się okazuje, boi się o zdrowie mamy. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Jeszcze przed programem, od początku, ja w ogóle od paru lat się boję cały czas i tylko modlę się do Boga, żeby było wszystko dobrze, no ale mama po prostu oddaje serce tak naprawdę na tym parkiecie i na sali treningowej - mówił syn celebrytki.

Dagmara Kaźmierska przez chore nogi dostała inne buty. Inaczej nie mogłaby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami"

Warto wspomnieć, że w 2019 roku Dagmara Kaźmierska uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała poważnych złamań nóg, m.in. zmiażdżenia stawów skokowych i pięt. Co prawda, nie porusza się już o kulach, jednak pewne czynności sprawiają jej o wiele większą trudność, niż dotychczas. W rozmowie z "Faktem" celebrytka wyjawiła, jak jej możliwości początkowo ocenił programowy partner. - Marcin Hakiel już teraz zobaczył, co to jest za problem. On myślał, że jest trochę mniejszy, ale jest ogromny. Mam problem z utrzymaniem równowagi też w niektórych momentach, bo jedną nogę mam krzywą, drugą mam krótszą - wyjaśniła. Po czym dodała, że aby nie forsować stóp na treningach musi używać specjalistycznych butów. - Może nie będą piękne, ale niestety w innych nie mogę tańczyć. Po operacjach te kostki wymagają troszkę innego traktowania. My nie możemy wiele godzin trenować, bo one puchną szybko - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Dagmara Kaźmierska rozprawia o małżeństwie i byłym mężu. To rzadkość. "Pierwszy rozwód nie wyszedł".