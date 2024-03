Doda w ostatnim czasie ma bardzo intensywny czas w życiu. Wypuściła swoje perfumy, a 5 marca gruchnęła informacja o rozprawie sądowej, w której wokalistka została skazana. Emil Haidar pozwał Rabczewską i jej byłego męża Emila S. Były narzeczony Dody twierdził, że ci mieli go szantażować. Celebryta uważa jednak, że kara, jaką wskazał sąd, jest zbyt łagodna. W rozmowie z Plotkiem do sprawy odniosła się już menadżerka Rabczewskiej. W tym wszystkim jednak w życiu uczuciowym układa się Dodzie bardzo dobrze.

Doda planuje ślub z Pachutem?

Jakiś czas temu zauważono na palcu Rabczewskiej pierścionek, który wygląda jak zaręczynowy. W lutym po wakacjach, na które wyjechała z ukochanym, mogliśmy zobaczyć błyskotkę. Od razu jej fani zaczęli komentować i gratulować, że ich związek wszedł na wyższy poziom. Wtedy jednak zakochani nie odnieśli się do sprawy, ale atmosfera wokół zaręczyn nie opada. Dziennikarze "Faktu", kiedy tylko zobaczyli wokalistkę, skorzystali z okazji, by zapytać ją o szczegóły. Niestety, niczego się nie dowiedzieli. Doda, jak napisali w artykule, "nabrała wody w usta". Najwidoczniej Rabczewska bardzo mocno trzyma się postanowienia o tym, by nie opowiadać w mediach o swoim związku, bo jak już zauważyła, nic dobrego z tego nie wynika. "Zrozumiałam, że bardzo ważne jest, że tak jak prawdziwe uczucia powinny wyrosnąć w ciszy, dojrzewać w ciszy, tak samo prawdziwa miłość również nie potrzebuje publiczności" - wyznała jakiś czas temu. Zdjęcia Rabczewskiej i Pachuta znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda i Dariusz Pachut - jak wygląda ich związek?

Doda i Dariusz Pachut związali się w zeszłym roku. Na początku nie chcieli się ujawniać, ale podczas wyjazdu na wspólne wakacje zdecydowali, że pochwalą się w mediach społecznościowych swoim szczęściem. Później co chwila dodawali wspólne materiały, ale w pewnym momencie przestały się takie pojawiać. Wtedy zaczęto domyślać się, że przechodzą kryzys. Wokalistka nie chciała jednak komentować swojej sytuacji, ale dawała znać, że nie jest już z Pachutem. Po tym, jak do siebie wrócili, przestali afiszować się publicznie ze swoją miłością.