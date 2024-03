Małgorzata Rozenek od jakiegoś czasu jest wielką fanką aktywnego spędzania wolnego czasu. "Perfekcyjna" chwaliła się, że ćwiczyła na obozach treningowych Anny Lewandowskiej i pod okiem Roberta Karasia. Regularnie pokazuje też na Instagramie, jak ćwiczy na siłowni, biega, pływa czy wspina się po ściankach wspinaczkowych. Teraz opublikowała nagranie, na którym widać, jak korzysta z bieżni. Nie wszystkim się spodobało.

Zobacz wideo Chodakowska szczerze o przemianie Rozenek-Majdan. Kiedyś nienawidziła treningów

Małgorzata Rozenek rozprawia się ze złośliwym internautą

Małgorzata Rozenek nieustannie pracuje nad kondycją. Duży wpływ na to, że zaczęła interesować się intensywnymi treningami, z pewnością ma jej udział w nowym show TVN "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Format ma polegać na tym, że "Perfekcyjna" będzie mierzyła się z mężczyznami - sportowcami, aktorami czy dziennikarzami w ekstremalnych wyzwaniach. Nic więc dziwnego, że Rozenek od świtu trenuje. Właśnie pochwaliła się nagraniem, na którym widać, że biegając na bieżni, wykorzystuje czas również na oglądanie ulubionych programów telewizyjnych. "Długie, spokojne, wybieganie. Na tyle spokojne, że pięknie weszły dwa odcinki nowego serialu Netfliksa 'Formula 1: Drive to Survive". Najlepszy serial sportowy świata"- zachwalała.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Cześć zachwycała się formą Rozenek i jej zapałem do ćwiczeń. Znaleźli się też jednak i tacy, którzy narzekali. "Do znudzenia, ile można?" - napisał jeden z internautów. Na odpowiedź Rozenek nie musiał długo czekać. "Do skutku, a to jeszcze długa droga" - odparowała, okraszając wpis roześmianymi emotikonami.

Małgorzata Rozenek poirytowana komentarzami fanów

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy internauci krytykują to, że Małgorzata Rozenek pracuje nad kondycją. Jakiś czas temu opublikowała kadry ze ścianki wspinaczkowej i się zaczęło. Poszło o to, na jakie uczesanie zdecydowała się "Perfekcyjna" na czas ćwiczeń. Wówczas celebrytka stanowczo się odgryzła. O Rozenek zrobiło się też głośno, gdy z powodu kontuzji trafiła do szpitala.