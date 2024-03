Od lat Anna Lewandowska niezmiennie cieszy się zainteresowaniem ze strony mediów. Trenerka fitness często dzieli się ze swoimi obserwatorami życiem prywatnym, jak i zawodowym. Tym razem nie było inaczej i postanowiła podzielić się tym, że pojawiła się na widowni pokazu eksluzywnej marki na paryskim Fashion Weeku. Uwagę przykuła jej stylizacja. Już kiedyś się w niej pokazała.

Anna Lewandowska była w Paryżu. Założyła tę samą stylizację co kiedyś

Żona piłkarza FC Barcelony chętnie pokazuje się na różnego rodzaju eventach. Tym razem padło na Paryż, w którym właśnie odbywają się ostatnie pokazy mody w ramach Fashion Weeku. Lewandowska pojawiła się na wydarzeniu zorganizowanym przez ekskluzywną markę. Pochwaliła się także tym, że otrzymała od nich prezent. Pojawiło się również zdjęcie głównym, na którym trenerka pokazuje swoją stylizację na pokaz. To dwuczęściowy komplet - bluzka z długim rękawem nachodzącym dla dłonie i krótka, asymetryczna spódnica. Wszystkie elementy były w czarnym odcieniu. Stylizacja wykończona była paskami w niebiesko-pomarańczowym kolorze. Jeśli chodzi o dodatki postawiła na małą, czerwoną torebkę oraz wysokie, ciemne kozaki. Okazuje się, że "Lewa" już kiedyś była widziana w dokładnie tej samej stylizacji. Pojawiła się wtedy na wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, którzy prowadzą rozmowy z gwiazdami.

Anna Lewandowska na pokazie ekskluzywnej marki. W tej stylizacji już ją widzieliśmy Fot. youtube.com/@WojewodzkiKedzierski, instagram.com/annalewandowska

Anna i Robert Lewandowscy mają nową pasję. Pochwalili się fanom

Choć małżeństwo jest na co dzień bardzo zapracowane, znajdują czas dla swoich dwóch córek oraz przyjemności. Na co dzień "Lewa" prowadzi kilka firm. Rozwija się w branży kosmetycznej oraz ma własną aplikację związaną z treningami i dietą, a Lewandowski stawia się na treningach i meczach klubowych. Tym razem małżonkowie postawili na nowe hobby, którym dopiero niedawno się zajęli. Wielu obserwatorów mogło to zaskoczyć, bo po godzinach pracy poświęcili się ceramice. Przy okazji Lewandowska pokazała, jak wyglądają ich zmagania z gliną. Obserwatorzy mogli ocenić Lewandowskich, którzy zrobili naczynia. Dodała zdjęcie z pytaniem: "Domowa ceramika. Jak nam idzie?".

Lewandowscy znaleźli sobie nowe hobby. To robią po pracy Nowe hobby Lewandowskich fot. instagram.com/annalewandowska