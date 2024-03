Roksana Węgiel bez grama makijażu. To prawdziwa rzadkość

Roksana Węgiel jest obecnie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Jej kariera poszybowała w górę wraz ze zwycięstwem w konkursie Eurowizji Junior. 19-latka wywołała sporo kontrowersji związkiem z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Podkreślano, że Mglej nie tylko jest sporo starszy, ale ma także dziecko z poprzedniego związku. Jakiś czas temu Roxie ogłosiła zaręczyny z Mglejem i podekscytowana pochwaliła się pierścionkiem, który otrzymała od ukochanego. Para planuje ślub jeszcze w tym roku. Z czasem fani zaakceptowali wybór swojej idolki i przekonali się, że tę dwójkę łączy prawdziwe uczucie. Roksana Węgiel z powodzeniem rozwija muzyczną karierę. Na scenie często pokazuje się w mocnym makijażu, za co wielokrotnie była krytykowana. Rzadko prezentuje się w zupełnie naturalnej wersji. Jakiś czas temu zrobiła wyjątek i zachwyciła w takim wydaniu.

Roksana Węgiel bez makijażu. Wokalistka zaskoczyła swojego przyjaciela

Roksana Węgiel niedawno świętowała urodziny swojego stylisty. To on dba o jej wizerunek na scenie i spektakularne kreacje podczas występów. Wokalistka przygotowała niespodziankę z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko pojawiła się z tortem i świeczkami, ale z pełnym zaangażowaniem zaśpiewała przyjacielowi "sto lat", a biorąc pod uwagę jej umiejętności wokalne, było to prawdziwe widowisko. Na nagraniu udostępnionym na InstaStories przez jej współpracownika, możemy podziwiać Roksanę Węgiel w naturalnej wersji bez żadnego makijażu. Wokalistka bardzo dba o swój wizerunek i rzadko pokazuje się sauté, a szkoda, bo brak mocnego make-upu jej służy. Wygląda bardzo dziewczęco i świeżo.

Roksana Węgiel bez makijażu fot. instagram.com/roxie_wegiel

Roksana Węgiel z mamą. Fani nie mogą wyjść z podziwu. "Jak pani młodo wygląda"

Roksana Węgiel świętowała niedawno także urodziny swojej mamy. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że z rodzicielką łączy ją wyjątkowa więź. Za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyła jej życzenia. Edyta Węgiel skończyła w tym roku 41 lat. Wokalistka opublikowała na Instagramie także zdjęcie swojej mamy z okazałym tortem. "Węgiel Edyta - birthday queen. Kocham cię, mamuś! Sto lat!" - napisała Roksana. W komentarzach od razu posypały się komplementy. Fani wokalistki nie mogli wyjść z podziwu i uznali, że Roxie i jej mama wyglądają jak siostryi. "Nie wierzę, jaka młodziutka, ale też jaka piękna", "Jak młodo pani wygląda! Piękna!", "Córka ma po pani urodę" - pisano w komentarzach. Zobacz, jak wygląda mama Roksany Węgiel.