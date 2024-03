We wtorek 5 marca odbyła się uroczysta premiera długo wyczekiwanego filmu "Biała odwaga". Jest to opowieść o rozdziale w historii Polski, gdy niektórzy górale kolaborowali z nazistami. Już teraz możemy się spodziewać, że film w reżyserii Marcina Koszałki odbije się szerokim echem w mediach. Tymczasem na premierze pojawiło się mnóstwo gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Każda z nich postawiła na wyjątkową i niebanalną stylizację. Jednak nie da się ukryć, że największe wrażenie zrobiła Katarzyna Zawadzka. Tylko spójrzcie na te plecy.

Gwiazdy na premierze "Białej odwagi". Katarzyna Zawadzka zrobiła prawdziwą furorę

Tego wieczoru Katarzyna Zawadzka dosłownie olśniła wszystkich. Co prawda, aktorka zdecydowała się na klasyczną czarną sukienkę, nie była ona jednak taka zwyczajna. Suknię wykonano z długiego i lekko świecącego materiału. Miała delikatne rozkloszowanie u dołu, a także efektowny dekolt i odsłonięte ramiona. Na tym jednak nie koniec, bo gdy Katarzyna Zawadzka delikatnie się odwróciła, nastąpiło prawdziwe wow. Okazało się, że suknia ma piękne wycięcie z tyłu, które niemal odsłania całe plecy. Do tego aktorka dobrała buty na wysokim obcasie oraz małą torebkę w kolorze bieli. Całość uzupełniła złotą i elegancką biżuterią. Postawiła na subtelny makijaż, podkreślający usta oraz upięcie włosów w ściśniętego koka. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się gustownie i z klasą.

Katarzyna Zawadzka fot. KAPiF

Gwiazdy na premierze "Białej odwagi". Marcin Bosak cały w granacie. Zabrał nową partnerkę

Marcin Bosak pojawił się na premierze filmu w towarzystwie nowej partnerki. Para spijała sobie z dzióbków i nie odstępowała się ani na krok. Chętnie pozowali do wspólnych zdjęć i nie szczędzili wzajemnych czułości. Aktor postawił na klasykę. Tego wieczoru wybrał ciemne spodnie, do których założył granatowy golf. Na to zarzucił lekko połyskującą marynarkę o tym samym odcieniu. Całość prezentowała się bardzo elegancko. Z kolei jego partnerka postawiła na jaśniejsze tony. W jej przypadku królował beż. Założyła lniany garnitur oraz luźną bluzkę na ramiączka o tej samej barwie. Do tego dobrała złotą torebkę. Całość dopełniła lekkim makijażem oraz pofalowaną fryzurą. Trzeba przyznać, że oboje prezentowali się bardzo dobrze. Więcej zdjęć stylizacji gwiazd z premiery znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Marcin Bosak z partnerką fot. KAPiF

Gwiazdy na premierze "Białej odwagi". Katarzyna Zielińska modnie i młodzieżowo

Katarzyna Zielińska postawiła na bordowy kolor. Aktorka wybrała jeden z najmodniejszych trendów tego sezonu. Miała na sobie luźny garnitur, a do tego zwykły t-shirt. Wszystko było w tym samym kolorze, dzięki czemu stworzyła się spójna całość. Do tego dobrała metalową torebkę w kształcie serca, a także srebrną biżuterię. Całość uzupełniła elegancko ułożoną fryzurą i wyrazistym makijażem, podkreślającym oczy. W tej stylizacji wyglądała modnie i młodzieżowo. ZOBACZ TEŻ: Szał na premierze teatralnej. Diabelsko ognista Popek, fikuśna Skrzynecka z córkami i młodzieżowa Brodzik [ZDJĘCIA].

Katarzyna Zielińska fot. KAPiF