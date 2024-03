Kinga Zawodnik zyskała rozpoznawalność, a przede wszystkim sympatię widzów dzięki programom telewizyjnym m.in.: "Dieta czy cud" i "Pierwszy raz Kingi". W pierwszym z wymienionych formatów sama pełniła funkcję swego rodzaju testerki różnych diet. Celebrytka przez długi czas zmagała się ze sporą nadwagą. Ze względów zdrowotnych poddała się nawet operacji bariatrycznej, a następnie wprowadziła do swojego życia zdrowe nawyki. Choć rekonwalescencja była dość długa, to oczekiwane efekty są spektakularne. Kinga Zawodnik schudła już ponad 40 kilogramów. Obecnie szykuje się do kolejnej operacji. Niestety, nie wszystko idzie zgodnie z planem. W sieci zamieściła emocjonalne nagranie.

Kinga Zawodnik przekazała złe wieści. "Badajmy się"

Kinga Zawodnik prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje kolejne poczynania i zmagania z wagą. Ostatnio nie miała jednak najlepszych wieści. Na InstaStories zamieściła rozemocjonowaną i niepokojącą relację, w której wyznała, że nie wszystko jest w porządku. Na nagraniu przyznała, że jest zestresowana i pełna obaw. Wszystko ma związek z kolejną nadchodzącą operacją. Jak na razie celebrytka nie chciała zdradzić szczegółów. Wyznała jedynie, że badania profilaktyczne nie poszły po jej myśli. W związku z tym zaapelowała do internautów. Poprosiła ich, by dbali o siebie i regularnie się badali. - Badajmy się. Profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne - mówiła ze łzami w oczach. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kinga Zawodnik poddała się operacji bariatrycznej. Tak ją wspomina

W rozmowie z portalem Jastrząb Post, Kinga Zawodnik wyjawiła, że czas po operacji bariatrycznej nie należał do najprzyjemniejszych. Pojawiły się także pewne trudności. "Samą operację w sumie zniosłam wzorowo. Nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo smacznie spałam. Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie straszny" - wyznała. Po czym dodała, że zmagała się z bólami oraz światłowstrętem. "Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku i prosiłam tylko o leki przeciwbólowe" - wyjawiła. Mimo to celebrytka nie żałuje podjęcia decyzji o operacji i pobytu w szpitalu. To właśnie dzięki temu udało jej się zrzucić kilkadziesiąt kilogramów. Oczywiście celebrytka nieustannie musi przestrzegać restrykcyjnej diety i dbać o regularną aktywność fizyczną. ZOBACZ TEŻ: Tak Kinga Zawodnik wygląda cztery miesiące po operacji bariatrycznej. Schudła już ponad 30 kg. "Waga spada za szybko".

