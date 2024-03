Magdalena i Dawid Narożni zdecydowali się na rozstanie w 2019 roku. Fani zespołu Piękni i Młodzi nie kryli smutku, gdy skład grupy się rozleciał. Co więcej, sprawa rozwodowa odbyła się w atmosferze ogromnej afery. Konflikt między byłymi partnerami przez lata narastał. Dawni małżonkowie nie szczędzili sobie obelg w mediach. Niedawno jednak przyszedł czas na zmiany. Dawid Narożny opublikował oświadczenie. "Ja, Dawid Narożny, przepraszam panią Magdalenę Narożną za wielokrotne naruszenia jej dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, wizerunku, dobrego imienia, godności i czci w latach 2020-2022" - napisał. Narożna ostro zareagowała na jego słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Magdaleny Narożnej ma ogromny talent? "Lepszy głos niż ja"

Magdalena Narożna wydała oświadczenie. Odniosła się do słów byłego męża. Wymowny komentarz

Magdalena Narożna nie była zachwycona z oświadczenia byłego męża. Bez wahania odniosła się do jego słów w mediach społecznościowych. Kobieta opublikowała post, w którym wyznała, co myśli na temat przeprosin. Dodała, że słowa Narożnego są "wynikiem postępowania". Podkreśliła, że sytuacja nie wyglądała w ten sposób, że mężczyzna dobrowolnie chciał wyciągnąć do niej rękę, czy "przeprosić z własnej inicjatywy". Piosenkarka napisała, że sam post ze strony byłego męża był nie na miejscu i bardzo ją zaskoczył. Narożna nie popiera publikowania tematyki prywatnej w sieci. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Przez lata, mimo upokorzeń, które mnie spotykały w wyniku kłamliwych publikacji na mój temat oraz okropnych i nieprawdziwych słów i komentarzy, sprawy prywatne pozostawiałam dla siebie. Nie byłam, nie jestem i nigdy nie będę zwolennikiem publicznego "prania" jakichkolwiek spraw rodzinnych. O swoje prawa od lat walczyłam i walczę w sądzie i to tam wielokrotnie już znalazłam potwierdzenie swoich racji

- napisała Magdalena Narożna w mediach społecznościowych.

Magdalena Narożna na Instagramie fot. Instagram/@madzia_pim/screen

Magdalena Narożna nie szczędziła słów na temat oświadczenia byłego męża

Magdalena Narożna napisała, że oświadczenie "zwaliło ją z nóg". Dodała, że jej zdaniem były mąż po raz kolejny zakłamał rzeczywistość i naruszył jej dobra osobiste, zamiast szczerze przeprosić. Piosenkarka stwierdziła, że nie może zgodzić się na ocieplanie wizerunku Narożnego swoim kosztem. Poleciła również fanom, aby zawsze walczyli o siebie w tego typu sprawach.

Nie godzę się na kolejne kłamstwa, rozmywanie odpowiedzialność i dalsze naruszanie moich dóbr osobistych. Wynik postępowania sądowego był jednoznaczny, a wykreowana przez Dawida Narożnego opowieść nie ma z rozstrzygnięciem nic wspólnego (...)

- napisała Magdalena Narożna na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Narożna śpiewa na weselach. Ile trzeba zapłacić za występ? Bajońskie sumy. "Produkt z wyższej półki"

Magdalena Narożna na Instagramie fot. Instagram/@madzia_pim/screen

Magdalena Narożna na Instagramie fot. Instagram/@madzia_pim/screen