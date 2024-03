Dokładnie 5 marca wypada niecodzienne święto. Chodzi o dzień teściowej. O relacjach łączących partnera lub partnerkę z mamą drugiej połówki postało wiele dowcipów i utarło się, że relacja ta z góry skazana jest na przegraną. Nic bardziej mylnego. Połączenia ze świata polskiego show-biznesu tylko dowodzą tego, że relacja z teściową nie zawsze musi być skazana na porażkę. Wystarczy spojrzeć chociażby na relację Katarzyny Dowbor i Joanny Koroniewskiej. Między paniami nie ma mowy o wrogim nastawieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara? Kaśka?! Jest w świetnej formie"

Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor wyjątkowo się lubią. Nie tylko one

Katarzyna Dowbor to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych postaci w świecie polskiej telewizji. Przez lata pracy zjednała sobie całkiem sporą rzeszę fanów i pojawiła się w wielu formatach. Jej syn, Maciej Dowbor, również doskonale odnalazł się w telewizyjnym świecie i często zobaczyć możemy go w roli prowadzącego. Prezenter znalazł miłość niedaleko od swojej pracy - jego małżonką jest Joanna Koroniewska. Zarówno Joanna, jak i Katarzyna często podkreślają, że łączą je wyjątkowo dobre relacje. W jednym ze swoim facebookowych wpisów Katarzyna Dowbor odniosła się bezpośrednio do synowej. "Kochana córeczko! Zdrowia i pociechy z dziewczynek. Dużo miłości! Kochamy cię" - napisała. Nie tylko ona ma dobre relacje z drugą połówką swojego dziecka. Podobna więź łączy Jolantę Kwaśniewską i Kubę Badacha. Aleksandra Kwaśniewska wyszła za mąż w 2012 roku. W Wywiadzie dla "Vivy!" Jolanta Kwaśniewska wyznała: "Dla mnie Kuba jest wyjątkowym człowiekiem z wielką charyzmą. I takim figlem w oczach, podobnym jak u jego rodziców".

Elżbieta Jarosik była teściową. Samotnie wychowywała córkę

Elżbieta Jarosik przez lata pracy zasłużyła na miano jednej z najpopularniejszych aktorek. Często wciela się w barwne i charakterystyczne postaci o niecodziennym stylu bycia. Prywatnie artystka jest mamą i była teściową. Samotnie wychowywała córkę, Annę Jarosik. Panie łączy niezwykle silna więź. W programie "Demakijaż" Anna zdradziła, że jej mąż musiał ożenić się także ze swoją teściową. Musieli się także rozwieść, gdyż Anna rozstała się z aktorem Michałem Tomalą w 2022 roku.

Elżbieta Jarosik, Anna Jarosik-Trawińska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Andrzej Wrona ma znaną teściową. Maja Ostaszewska również ma czym się pochwalić

Lepsze relacje panują pomiędzy siatkarzem Andrzejem Wroną i jego teściową. Reprezentant Polski poślubił Zofię Zborowską pięć lat temu, ale większość zwracała uwagę na jej ojca. Nie należy pomijać tu także teściowej - Marii Winiarskiej. Aktorka zagrała w wielu polskich produkcjach, m.in. "Prosto w serce" czy "Przyjaciółki". Podobno Wrona od razu skradł serce swoich teściów, a jego mama zaprzyjaźniła się z Winiarską. Maja Ostaszewska od lat bryluje w polskich produkcjach, a "Zielona granica" z nią w roli głównej otrzymała niedawno nagrodę Orła - sama była nominowana w kategorii najlepszej, głównej roli kobiecej. Niewielu wie, że jej teściową jest Marta Lipińska. Aktorka przez wielu kojarzona jest z bardziej współczesną rolą Michałowej, którą zagrała w jednym z najpopularniejszych, polskich seriali "Ranczo". Jak kiedyś podkreśliła Lipińska, podziwia synową za działalność polityczną, ale sama woli się nie mieszać. "Bardzo ją za to szanuję i podziwiam, ale też bardzo się o nią boję. To matka moich wnuków, a czasy, jakie są, każdy widzi" mówiła w jednym z wywiadów.

Maja Ostaszewska i Marta Lipińska Maja Ostaszewska i Marta Lipińska, Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl, Fot. Michał Łepecki / Agencja Wyborcza.pl