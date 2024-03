Robert Lewandowski dał się poznać jako jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie. Obecnie sportowiec gra w drużynie FC Barcelona, która jakiś czas temu go "kupiła". Poza tym sportowiec może pochwalić się też własnymi biznesami, takimi jak restauracja czy nieruchomości. Anna Lewandowska wcale nie jest od niego gorsza. Kobieta zbudowała ogromną markę osobistą jako trenerka fitness. Celebrytka ma ponad pięć milionów obserwatorów w mediach społecznościowych i regularnie zachęca odbiorców do zdrowego trybu życia. Lewa stworzyła nawet produkty spożywcze. Jak się okazało, dla męża również przygotowuje pełnowartościowe posiłki. Ostatnio zrobiła mu przekąskę. Co to było?

Zobacz wideo Chodakowska zjadła batona od Lewandowskiej? Mocna odpowiedź

Anna Lewandowska przygotowała ukochanemu posiłek. Takie przysmaki zjadł piłkarz!

Anna Lewandowska to nie tylko bizneswoman, ale również trenerka personalna i ekspertka do spraw zdrowego żywienia. Nic więc dziwnego, że celebrytka z chęcią pokazuje swoją pasję do dobrych nawyków w mediach społecznościowych. Jak można się domyślić, Lewa w dużej mierze odpowiada za dobrze dobraną dietę swojego ukochanego. Napastnik FC Barcelony musi w końcu spożywać zbilansowane i pełnowartościowe posiłki. Tak też było ostatnio. Ukochana sportowca pochwaliła się, co przygotowała mu na podwieczorek. "Słodka przekąska dla mojego męża" - tak podpisała zdjęcie talerza pełnego smakołyków. Dodała również przepis. Aby jeść tak, jak Robert Lewandowski, trzeba mieć: chleb bezglutenowy, jajka, masło ghee, erytrytol, mleko kokosowe, a także owoce. Skusilibyście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Śniadanie Roberta Lewandowskiego fot. Instagram/@annalewandowska/screen

Anna i Robert Lewandowscy znaleźli sobie nowe hobby. Co robią po pracy?

Anna i Robert Lewandowscy nie mogą narzekać na brak zajęć. Ostatnio wyszło na jaw, że para znalazła jeszcze czas na nowe hobby. Jak się okazało, zakochani w wolnych chwilach robią ceramiczne naczynia. Fani dowiedzieli się o ich ukrytej pasji z mediów społecznościowych. "Domowa ceramika, jak nam idzie" - napisała celebrytka na profilu na Instagramie. Wygląda na to, że para dopiero zaczęła swoją przygodę z tego typu manualnym zajęciem. Szczegóły na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski instagram.com/annalewandowska/