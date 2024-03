Dawid Podsiadło zaczynał w "Mam talent!". Foremniak miała dla niego propozycję. Nie chciał

Dawid Podsiadło w ciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce, o czym świadczą jego wyprzedane koncerty na krajowych stadionach. Ma na swoim koncie już cztery albumy studyjne i kilkanaście hitów uwielbianych przez publiczność. Profesjonalna kariera wokalisty rozpoczęła się od udziału w drugiej edycji programu "X Factor", którego został zwycięzcą. Mało kto jednak wie, że przed udziałem w talent show, Podsiadło próbował swoich sił w formacie "Mam talent!". Jak mu tam poszło?

Dawid Podsiadło zaczynał w "Mam talent!". Nie przeszedł nawet eliminacji

Dawid Podsiadło pojawił się podczas castingu do czwartej edycji "Mam talent!" i wspólnie z muzykami zespołu Curly Heads wykonał piosenkę "Young talk". Występ młodych artystów nie do końca przypadł do gustu jurorom. Najmniej zadowoleni byli Agnieszka Chylińska i Robert Kozyra, którzy zdecydowali się nacisnąć czerwony przycisk, oznaczający chęć przedwczesnego zakończenia występu. Mimo ogólnego niezadowolenia, Podsiadło zdołał usłyszeć w swoją stronę kilka miłych słów. - To będzie bardzo szczera ocena i też próba waszej przyjaźni oczywiście, tego, na ile pozwolicie swojemu koledze wokaliście pójść dalej - zaczęła Chylińska. - On jest najlepszy z tego składu - stwierdziła wokalistka, wskazując na Dawida. Jej opinii wtórował Robert Kozyra.

Dawid Podsiadło zaczynał w "Mam talent!". Małgorzata Foremniak miała dla niego propozycję

Z opinią Chylińskiej i Kozyry zgodziła się Małgorzata Foremniak, która zaproponowała dość nietypowe rozwiązanie. Aktorka chciała, aby to sam Podsiadło - bez kolegów z kapeli - przeszedł do kolejnego etapu. - Jeśli pozwolicie Dawidowi przejść dalej jako soliście, my jesteśmy trzy razy na tak - powiedziała. Między muzykami rozpoczęła się chwilowa dyskusja, którą zakończył Podsiadło. Młody muzyk wykazał się solidarnością wobec kolegów z zespołu. - Przyszliśmy tu jako Curly Heads i wyjdziemy stąd jako Curly Heads - powiedział Dawid Podsiadło i zszedł wspólne z muzykami ze sceny.

Dawid Podsiadło Fot. Kapif