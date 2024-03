Andrzej Gołota dał się poznać jako utalentowany pięściarz. W 2024 roku mężczyzna obchodził 56. urodziny. Jest mężem Marioli Gołoty od wielu lat. Były bokser poślubił prawniczkę, która dawniej była licencjonowaną sędzią bokserską. Zakochani doczekali się dwójki dzieci. Aleksandra urodziła się w 1991 roku. Sześć lat później na świat przyszedł jej brat, Andrzej. Ukochana Gołoty, Mariola, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil obserwuje 16 tysięcy użytkowników. Kobieta regularnie wstawia nowe posty. Ostatnio pokazała córkę. Fani nie kryli zaskoczenia.

Mariola Gołota opublikowała zdjęcie córki i się zaczęło. Fani nie kryli zaskoczenia. "Normalnie bliźniaczki"

Mariola Gołota bez wahania pokazuje w sieci, co słychać u jej bliskich. Na fotografiach na jej profilu często znajdziemy Andrzeja Juniora i Aleksandrę. Tym razem kobieta opublikowała relację z Balu Debiutantek Biało-Czerwonych. "Legion młodych Polek, Bal Debiutantek Biało-Czerwonych z Aleksandrą Gołotą, i prezesem Legionu, Andrzejem Gołotą (...). Tradycyjnie bal odbył się w pięknym Chicago Hilton, gdzie Legion jest jednym z najstarszych klientów" - napisała Mariola na swoim profilu na Instagramie. Fani zwrócili uwagę na pewien szczegół. Okazało się, że córka Gołotów bardzo przypomina swoją mamę. Część fanów zastanawiała się, czy na zdjęciach pozuje Aleksandra, czy może Mariola. "A ja to już się pogubiłam pani Mariolu, czy to córka na zdjęciu, czy pani. Jak dwie krople wody", "Ciężko rozróżnić", "Można się pomylić, normalnie bliźniaczki" - czytamy w mediach społecznościowych. Są podobne? Po więcej zdjęć Aleksandry zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Andrzej Gołota i Mariola Gołota planowali rozwód? W dogadaniu się pomogła im wiara

Lata temu w sieci pojawiły się plotki, według których małżeństwo Gołotów miało przechodzić kryzys. Mówiono nawet o rozwodzie. Małżonkowie po latach wyznali, że rzeczywiście myśleli o rozstaniu. Ponadto złożyli nawet papiery rozwodowe. Koniec końców, do żadnego rozwodu nie doszło. Małżonkowie zdradzili, że w trudnych chwilach pomogła im wiara. - Popełniliśmy wszystkie błędy, jakie są możliwe do popełnienia. Z pomocą Opatrzności udało się pokonać kryzysy (…). Oboje chcieliśmy mieć rodzinę aż do śmierci. Mamy ślub kościelny, gdybyśmy wzięli rozwód, żadne z nas nie byłoby szczęśliwe. Rozwód zmienia układ rodziny, cierpią dzieci. To nie leży w zgodzie z naszą wiarą - wyznała Mariola Gołota w rozmowie z Interią. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Andrzej Gołota na nowych zdjęciach. Tym teraz zajmuje się sportowiec. Emerytura mu służy?