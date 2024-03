Maja Bohosiewicz to polska aktorka, która występowała m.in. w "Londyńczykach" czy "M jak miłość". Od 2023 roku jest także prowadzącą show "Love Never Lies". Niedawno skończył się drugi sezon formatu, w którym nie brakowało emocji. Maja Bohosiewicz żoną Tomasza Kwaśniewskiego. Małżonkowie mają syna Zacharego i córkę Leonię. Jakiś czas temu gwiazda wyprowadziła się z Polski i zamieszkała z całą rodziną w Hiszpanii. Niedawno pokazała na swoim profilu na Instagramie efekt remontu swojego nowego domu. Efekty zachwycają. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz przeżyła koszmarną podróż. Zdradziła szczegóły

Maja Bohosiewicz pokazała nowy dom. Remont potrwał trzy miesiące

Maja Bohosiewicz pochwaliła się swoim hiszpańskim domem za pośrednictwem InstaStories. Gwiazda poinformowała obserwatorów, że już wkrótce będzie mogła zamieszkać w tym miejscu ze swoją rodziną. Jak prezentuje się jej nowa posiadłość? Uwagę z pewnością zwracają oryginalne tapety z motywem ornitologicznym. Z relacji Mai Bohosiewicz wynika, że wiele rzeczy do mieszkania zostało wykonane na zamówienie. We wnętrzu postawiła m.in. na różowy marmur. Właśnie dlatego efekt prezentuje się dość nietuzinkowo. Bohosiewicz pokazała zdjęcia kilku pomieszczeń. Zaprezentowała swoim obserwatorom wielki salon, w którym znajdują się m.in. dwie kanapy, kominek i piękny żyrandol. Dodała także zdjęcie fragmentu łazienki. Oczywiście nie mogło w niej zabraknąć złotych kranów. Maja Bohosiewicz przyznała, że początkowo remont miał trwać krótko. Później jednak pojawiły się małe problemy, które przedłużyły cały proces do trzech miesięcy. "Niestety okazało się, że ściany pękały, zmieniliśmy wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, a generalnie w każdej ścianie czaiły się niespodzianki" - napisała Bohosiewicz. Jak podoba wam się jej nowe gniazdko?

Dom Mai Bohosiewicz Fot. @majabohosiewicz / Instagram

Maja Bohosiewicz mieszka w Hiszpanii, ale często wraca do Polski. "Nie zdążam tęsknić"

Maja Bohosiewicz na dobre zadomowiła się w Hiszpanii. Do tej pory wynajmowała lokum, a wkrótce czeka ją przeprowadzka. Nie oznacza to jednak, że nie wraca do Polski. Jakiś czas temu celebrytka udzieliła nam wywiadu, w którym wyznała, że często pojawia się w stolicy. - Nie zdążam tęsknić. Bardzo często wracam z powodów zawodowych czy rodzinnych, więc jedną nogą jestem ciągle w Warszawie - przyznała w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Maja Bohosiewicz w szczerym wyznaniu. Mówi o operacji nosa. Nie zrobiła tylko jednej