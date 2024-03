Grażyna Torbicka na zdjęciu sprzed 30 lat. Wyglądała jak gwiazda "Dynastii"

Grażyna Torbicka to bez wątpienia od lat jedna z najbardziej lubianych i docenianych osobowości telewizyjnych. To laureatka wielu Telekamer i Wiktorów. Prywatnie jest córką innej legendarnej spikerki, Krystyny Loski. Torbicka przez lata związana była z telewizyjną Dwójką. To właśnie na jej antenie prowadziła swoje słynne "Kocham kino". Prezenterka jest też kojarzona ze swojego wyczucia stylu. Jej zdjęcie sprzed 34 lat może zaskakiwać. Wyglądała na nim jak aktorka z "Dynastii".

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska zmieniła dietę przez chorobę. Mówi, czego musi unikać

Grażyna Torbicka na zdjęciu sprzed trzech dekad. W oczy rzuca się tapir

Grażyna Torbicka z TVP związana była blisko 30 lat. Poza swoim filmowym cyklem prowadziła tam także wiele gal piosenki, ceremonie rozdania nagród, koncerty sylwestrowe. Była też prezenterką w studiu Dwójki. Teraz profil Telenostalgia na Instagramie zamieścił zdjęcie gwiazdy z początku kariery. Stylizacja Grażyny Torbickiej zdecydowanie wskazuje na modę z początku lat 90. W oczy rzucają się od razu mocno natapirowane włosy i żakiet z wielkimi poduszkami.

Grażyna Torbicka na zdjęciu z lat 90. Grażyna Torbicka na zdjęciu z lat 90. Fot. YouTube.com/Dawnotemuwtv screen

Fanom prezenterki zainteresowała jej stylizacja sprzed lat. Dali temu wyraz w komentarzach. WIelu zwróciło uwagę na charakterystyczną, natapirowaną fryzurę, która dziś jest po prostu niemodna. "Wow! Kto by się spodziewał Grażyny Torbickiej w takiej odsłonie. Świetne zdjęcie idealnie pokazujące, jak kiedyś wyglądały gwiazdy TVP. Dobrze, że dzisiaj gwiazdy już tak nie tapirują włosów. Pani Torbicka jak zawsze najpiękniejsza!", "Fryzury z wczesnych lat 90. to było coś interesującego...", "Żakiet wprost z "Dynastii". Fryzura też jak u Crystal" - czytamy w komentarzach.

Grażyna Torbicka wróci do TVP? "Bardzo jest tym podekscytowana"

Co ciekawe, być może Grażyna Torbicka już wkrótce wróci na antenę TVP. Informator Plotka w grudniu wyjawił, że filmowy cykl prezenterki ma być przywrócony. "Grażyna Torbicka była na Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich. Rozmawialiśmy z nią w kuluarach i ona mówiła, że wraca do TVP. Twierdziła, że jest po kilku rozmowach i jej cykl o kinie wróci. Bardzo jest tym podekscytowana" - powiedział.