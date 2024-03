Już od dłuższego czasu fani "Love Island" spekulowali, że Karolina Gilon związała się z jednym z uczestników show. Gospodyni programu długo nie komentowała tych rewelacji, ale otwarcie mówiła o tym, że jest bez pamięci zakochana. Wspominała, że jest pewna tego uczucia i nie ma takiej siły, która mogłaby zniszczyć jej związek. Internetowi "detektywi" czujnie obserwowali zdjęcia celebrytki i na efekty ich śledztwa nie trzeba było długo czekać. Byli przekonani, że wybrankiem Gilon jest Mateusz Świerczyński z siódmej edycji "Love Island". Plotki ostatecznie się potwierdziły. W rozmowie z "Wprost" Gilon oficjalnie potwierdziła relację z Mateuszem. - Czułam się podrywana, ale udawałam, że tego nie dostrzegam, że Mateusz stara się mnie poderwać. Pojawiło się we mnie myślenie, że skoro jesteśmy dla siebie świetnymi kumplami, może powinno tak zostać i nie ma sensu zmieniać stanu rzeczy. Przyszedł niespodziewanie dzień, gdy zadałam sobie pytanie, dlaczego mam bronić się przed tym, co dzieje się między nami - wyznała. W najnowszym wpisie na Instagramie Karolina Gilon opowiedziała więcej o nowym związku. Celebrytka udostępniła także romantyczne zdjęcia z ukochanym.

Karolina Gilon świętuje urodzin Mateusza. Opublikowała wzruszający post

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński najpierw się zaprzyjaźnili, a potem zrodziło się między nimi uczucie. Para już nie ukrywa swojego związku i celebrytka właśnie podzieliła się zdjęciami z ukochanym. Dodała też kilka słów od siebie. "Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie I że będę wiedziała. Tak jest, wiem" - napisała rozanielona Gilon. Okazja do udostępnienia romantycznych zdjęć pary była wyjątkowa. Mateusz właśnie obchodzi urodziny. "Dziś urodziny obchodzi osoba, która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oazą spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw" - dodała Gilon. Celebrytka wspomniała też o różnicy wieku, jaka dzieli ją z ukochanym. "Mimo że obchodzi dziś parę wiosen mniej, niż ja mam na swoim koncie, to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi "święty spokój" o jakim zawsze marzyłam w relacji" - podkreśliła. Romantycznie? Jak widać na "Love Island" naprawdę można znaleźć miłość. Więcej zdjęć znajdziecie na dole strony.

Dzięki Mati, że jesteś. I bądź jak najdłużej - napisała Karollina Gilon na Instagramie.

Karolin Gilon opowiedziała o pierwszej randce z Mateuszem. Właśnie wtedy zaiskrzyło

Karolina Gilon w rozmowie z "Wprost" zdradziła, w którym momencie jej kumpelska relacja z Mateuszem z siódmej edycji "Love Island" przerodziła się w coś więcej. Jak się okazuje, celebrytka sama wyszła z inicjatywą spotkania. - Napisałam do Mateusza, że grają w kinie fajny film i żebyśmy na niego poszli. 'Jutro?', zapytał mnie. A ja odpowiedziałam mu: 'Nie, dziś'. I poszliśmy na "Oppenheimera". Dziś ten dzień uznajemy, że koleżeństwo przeszło na etap poważnego związku - wyznała Gilon. Gospodyni "Love Island" przyznała też, co najbardziej urzekło ją w partnerze. Przyznała, że widzi w nim przeciwieństwo swojego ojca, który zostawił ją, gdy była dzieckiem. - Ma w sobie spokój, pewność siebie, ciepło i nie jest zarozumiały. Nie walczy ze mną. Zawsze działo się tak, że gdy druga strona chciała walczyć, zakładałam na siebie zbroję i działałam tak, żeby tę walkę wygrać. Dziś już tej zbroi nie ma - podsumowała.

