Colin Farrell to irlandzki aktor, któremu udało się zrobić karierę w Hollywood. W ubiegłym roku doczekał się oscarowej nominacji za swój występ w filmie "Duchy Inisherin". Ma też na koncie dwa Złote Globy. W Polsce było o nim szczególnie głośno, gdy związał się z Alicją Bachledą-Curuś. Para doczekała się syna, ale ostatecznie związek się rozpadł. Warto przypomnieć, że ojciec Henry'ego Tadeusza ma na koncie niejeden skandal.

Nie chcieli go w boysbandzie

Colin Farrell urodził się 31 maja 1976 roku w Dublinie. Jest najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Od wczesnych lat interesował się aktorstwem. Na studia dostał się do Gaiety School of Drama w Dublinie. Co ciekawe, Farrell brał udział w castingu do boysbandu Boyzone, ale jego kandydatura została odrzucona. Pozostali członkowie obawiali się, że Colin może zdominować całą grupę. To właśnie z tego zespołu wywodzi się popularny w Polsce piosenkarz Ronan Keating. Farrell zdecydował się na wyjazd do Australii i tam na dobre rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem.

Szybko zachwycił Hollywood

Młody aktor zagrał w Australii w kilku serialach i filmach telewizyjnych, a po roli w filmie "Kraina tygrysów" został okrzyknięty wielką nadzieją kina. Zwrócił na siebie uwagę także w takich filmach jak "Wojna Harta" u boku Bruce'a Willisa i w "Raport mniejszości" Stevena Spielberga z Tomem Cruise'em w roli głównej. Hitem kasowym okazał się także thriller "Telefon", który ugruntował pozycję aktora w branży. Hollywood stało przed nim otworem.

Za "Aleksandra" miał dostać Oscara. Film okazał się klapą

Wielu oczekiwało, że dzięki występowi w "Aleksandrze" Oliviera Stone'a Farrell rozbije oscarowy bank. Wysokobudżetowa produkcja, uznany reżyser i fascynująca historia Aleksandra Macedońskiego miały być gwarancją sukcesu. Tak się jednak nie stało, a film okazał się klapą. Krytycy śmiali się z ufarbowanych blond włosów i irlandzkiego akcentu aktora. W późniejszych wywiadach Colin przyznał, że razem z reżyserem szykowali się na Oscary, a miażdżąca krytyka była dla niego trudnym doświadczeniem.

Sekstaśma z udziałem aktora wyciekła do sieci

Prawdziwy kryzys wizerunkowy miał dopiero nadejść. W 2006 roku do sieci przedostała się sekstaśma z udziałem aktora. Spotykał się wówczas z modelką Playboya, Nicole Narain. Nagranie zostało rozpowszechnione przez firmę Internet Commerce Group. Farrell zdecydował się wówczas na pozew. Po latach w jednym z wywiadów aktor został zapytany, czy wyciągnął jakieś wnioski po tej sytuacji. "Następnym razem zabiorę taśmę ze sobą" - odpowiedział żartem.

Farrell i Bachleda-Curuś dzielą się opieką nad synem

Na planie filmu "Ondine" Colin Farrell poznał polską aktorkę Alicję Bachledę-Curuś. Od razu między nimi zaiskrzyło. Ten związek rozpalał wyobraźnię widzów, a para pojawiła się oficjalnie razem na rozdaniu Złotych Globów. Przypomnijmy, że aktor miał już wówczas syna ze związku z modelką Kim Bordenave i mnóstwo romansów na koncie. W 2009 roku na świat przyszedł syn Farrella i Bachledy-Curuś, Henry Tadeusz. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Aktorska para rozstała się w 2010 roku. Nie chcieli jednak komentować publicznie przyczyn rozpadu związku. Zapewniali, że utrzymują dobre relacje i dzielą się opieką nad synem. Wsparcie ze strony byłej partnerki można było zauważyć w ubiegłym roku, gdy Alicja Bachleda-Curuś kibicowała Colinowi i gratulowała mu oscarowej nominacji. Na czerwonym dywanie Farrell pojawił się w towarzystwie syna.

Plotkowano, że Farrell wdał się w romans z szesnastolatką

Na planie filmu "Niepokonani" Farrell, który miał już wówczas łatkę kobieciarza, poznał 16-letnią aktorkę Saoirse Ronan. Do mediów szybko dostały się pogłoski o ich romansie. To wywołało prawdziwy skandal. Oburzenie wzbudzał przede wszystkim młody wiek aktorki. Sami zainteresowani nigdy jednak nie potwierdzili plotek, które wówczas krążyły.

Zawodowe sukcesy. Już wkrótce Farrell w "Pingwinie"

Ostatnie lata to dla Farrella pasmo zawodowych sukcesów. Aktor pojawia się w superprodukcjach i niezależnych filmach takich jak "Yang", "Zabicie świętego jelenia" i "Duchy Inisherin". Zrobił także spore wrażenie w roli Pingwina w filmie "Batman" w reżyserii Matta Reevesa. Ciężko było rozpoznać aktora pod kilogramami charakteryzacji, ale ten występ naprawdę spodobał się widzom. Studio zdecydowało się przygotować cały serial "Pingwin" z Farrellem w roli głównej. Premiera jest zaplanowana na ten rok.