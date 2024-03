Ewel0na zyskała popularność dzięki udziałowi w kontrowersyjnym "Warsaw Shore". Celebrytka słynie z zamiłowania do poprawiania urody w gabinecie medycyny estetycznej i ciętego języka. Ma za sobą także walkę w Fame MMA. W oktagonie zmierzyła się z Esmeraldą Godlewską. Ostatnio wzięła udział w "Królowych przetrwania", gdzie pojawiła się m.in. w towarzystwie Marty Linkiewicz i Natalii Janoszek. Ewel0na jest z pewnością królową metamorfoz i wygląda zupełnie inaczej niż podczas jej debiutu w MTV. Celebrytka właśnie zdecydowała się na kolejną zmianę. Tym razem zaszalała z nowym kolorem włosów.

Ewel0na w ognistych włosach. Kogoś nam to przypomina

Ewel0na wielokrotnie eksperymentowała z kolorami włosów. Miała już na głowie chyba wszystkie możliwe odcienie od głębokiej czerni po jasny blond. Celebrytka zagęszcza i przedłuża włosy za pomocą doczepów. To im zawdzięcza długie pasma sięgające aż do pasa. Tym razem Ewel0na zdecydowała się odświeżyć swój ogniście czerwony kolor. Wygląda na to, że Michał Wiśniewski ma konkurencję. Znakiem rozpoznawczym muzyka od lat są czerwone włosy. Wygląda na to, że zarówno Ewel0na, jak i lider "Ich Troje" używają tej samej farby. Zobaczcie, jak gwiazda internetu prezentuje się w takim odcieniu.

Ewel0na fot. screen instagram.com/ewel0na

Ewel0na się zaręczyła! Gwiazda "Warsaw Shore" pokazała pierścionek, który dostała od ukochanego

Ewel0na podzieliła się ostatnio z fanami radosnymi wieściami. Gwiazda "Warsaw Shore" niedawno się zaręczyła. Celebrytka z dumą zaprezentowała pierścionek, jaki dostała od ukochanego. Co ciekawe, jeszcze niedawno plotkowano, że w jej związek z influencerem Szymonem Dębskim przechodzi poważny kryzys i ich wspólna przyszłość wisi na włosku. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Uczucie kwitnie. - Chcę, żeby każdy z was wiedział, jak ogromnie jestem wdzięczna, że pojawiłeś się w moim życiu, bo sprawiłeś, że znów się śmieję, odzyskałam spokój psychiczny, radość z życia. Byłeś przy mnie, wspierałeś cały czas podczas tego okropnego czasu, kiedy spadło na mnie publicznie pełno fałszywych zarzutów, hejtu za coś, czego nie zrobiłam - pisała swego czasu na Instagramie Ewel0na.

Ewelina z 'Warsaw Shore' Instagram.com/ewel0na