Anna Kalata to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych postaci na polskiej scenie politycznej. Przed laty była niezwykle aktywna zawodowo i zdaje się, że na tamten moment sprawiało to jej ogromną satysfakcję. Była ministerka pracy i polityki społecznej nie zwracała wtedy uwagi wyglądem i stawiała na bardzo przeciętne rozwiązania. Prawdziwym przełomem okazała się egzotyczna podróż do Indii. To właśnie wtedy Kalata postawiła na zmiany. Dziś wygląda zupełnie inaczej, niż przed laty.

Anna Kalata nie zawsze była blondynką. Lata temu postawiła na radykalną zmianę

Anna Kalata za czasów swojej politycznej kariery stawiała na bardzo zachowawcze i bezpieczne rozwiązania. Zazwyczaj mogliśmy ją zobaczyć w dopasowanych żakietach oraz stonowanych bluzkach. Była ministerka pracy i polityki społecznej przez długie lata była wierna włosom w odcieniu jasnego brązu utrzymanego w ciepłej tonacji. Z reguły stawiała na klasyczne upięcie i nieco podniesioną grzywkę. Znakiem rozpoznawczym Kalaty były okulary korekcyjne w cienkich oprawkach. Polityczka przyzwyczaiła Polaków do takiego wizerunku i nic nie wskazywało na to, że za rogiem czekają aż tak spore zmiany. Przełomem okazała się podróż do Indii. To właśnie w tamtym okresie Kalata przeszła spektakularną metamorfozę.

Anna Kalata przeszła metamorfozę. W zmianach pomogła jej podróż do odległych Indii

"Odnalazłam tam brakującą cząstkę mojej własnej duszy. I ona była tym katalizatorem, tym zapłonem do zmian. W Delhi, w 45-stopniowym upale, poczułam, jak mi ciążą te kilogramy, to bycie kimś, kim wewnętrznie już nie jestem. (...) Tam stwierdziłam, że muszę zrobić jakiś pierwszy krok, aby móc znowu czuć się ze sobą dobrze" - wyjawiła Anna Kalata w "Pytaniu na śniadanie". Obecnie była polityczka wciąż jest wierna jasnym włosom. Kalata pracuje w Indyjsko-Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, której jest wiceprezeską. Jej aktualne życie jest zdecydowanie dalsze od blasku fleszy, niż kiedyś. Mimo odsunięcia się w cień była ministra pracy i polityki społecznej wydaje się być naprawdę szczęśliwa.

Anna Kalata Fot. KAPiF