Katarzyna Figura ma dwie córki. To już dorosłe kobiety. Obie piękne

Katarzyna Figura to polska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna. Wystąpiła w wielu znanych produkcjach, takich jak: "Kiler", "Zemsta" czy "Chrzciny". Swego czasu głośno było także o życiu prywatnym aktorki. Figura wyznała, że była ofiarą przemocy byłego męża, Kaia Schoenhalsa. Aktorka doczekała się z nim dwóch córek: 21-letniej Koko i 19-letniej Kaszmir. - Nieustannie miałam do czynienia z policją, mediatorami, kuratorami… I to ja byłam stawiana w stan oskarżenia, podważano moją opiekę macierzyńską - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!". Dziś córki Katarzyny Figury są już dorosłymi kobietami. Jak bardzo się zmieniły?

Katarzyna Figura ma dwie córki. Nie planują kariery aktorskiej

Córki Katarzyny Figury cieszą się dużym zainteresowaniem mediów. Wiele osób zastanawia się, czy chciałyby pójść w ślady swojej sławnej mamy i również zostać aktorkami. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" z 2021 roku rozwiały wątpliwości. Koko wyjawiła, że studiuje reżyserię w Paryżu i może kiedyś stworzy film, w którym wystąpi jej mama. Kaszmir zdradziła, że ona także nie widzi siebie w aktorstwie. - To chyba nie do końca jest to, co chciałabym robić. To nie do końca dla mnie. Chcę sobie dać jak najwięcej czasu i przestrzeni na poznawanie siebie - mówiła w śniadaniówce. Jak wyglądają Kaszmir i Koko? Już nie przypominają siebie sprzed lat. Koko ma piękną i gęstą fryzurą. Burza loków na głowie to zdecydowanie jej atut. Kaszmir ma długie blond włosy i zachwyca delikatną urodą. Sami przyznajcie, że córki Figury bardzo się zmieniły. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Figura zachwala swoje córki. "Są wspaniałe"

Katarzyna Figura jest bardzo wspierającą matką. W rozmowie z Jastrząb Post aktorka opowiedziała o pasjach Kaszmir i Koko. - Moje córki mają zainteresowania artystyczne. Są wspaniałe i pozostawiam im wolną rękę. Na tyle, na ile mogę, to je wspieram - powiedziała w rozmowie. Przypomnijmy, że aktorka ma także syna Aleksandra z pierwszego małżeństwa z przedsiębiorcą Janem Chmielewskim. Mężczyzna próbował swoich sił w aktorstwie, jednak obecnie stroni od mediów i spełnia się w sporcie. Został instruktorem tenisa ziemnego. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Figura o nieuleczalnej chorobie. Niedawno się dowiedziała. Musi uważać na siebie każdego dnia

