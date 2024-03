Robert Pasut to youtuber, którego możecie kojarzyć z kanału Abstrachuje TV, który najlepsze czasy ma już za sobą. W ostatnim czasie Pasut próbuje ratować resztki swojej popularności i za wszelką cenę zdobyć oglądalność. Udzielił właśnie wywiadu w podcaście "Zgrzyt" o tytule "Czy Robert Pasut nienawidzi kobiet?". Tą rozmowę można podsumować jako obrzydliwy popis mizoginistycznych poglądów upadłego celebryty. Niektóre fragmenty mogą szokować i wprawiać w zniesmaczenie.

Youtuber uważa, że krytykują go "brzydkie dziewczyny", które chcą z nim trafić do łóżka

Podczas rozmowy Robert Pasut został zapytany o to, jak reaguje na krytykę swojej internetowej twórczości. Jednak czy powinien otrzymywać przestrzeń, by głosić swoje poglądy, które są mizoginistyczne i poniżej jakiejkolwiek godności? W jego wypaczonej "prawdziwego macho" opinii, za krytyką mają stać "brzydkie dziewczyny", które chciałyby się znaleźć z nim w łóżku. O krytykujących go kobietach wypowiadał się najczęściej używając słowa "babska". "Te wszystkie dziewczyny, ku**a, te takie paskudne, co ich nikt nie chce, te co o mnie tak gadają: "Zobaczcie, jak Robert nie szanuje kobiet. Jaki on jest chamski. Jakby on był taki chamski dla mnie, to ja bym była taka ku**a podniecona" - tylko one tak nie mówią oczywiście, ale ja to czuję w nich. "Oh, gdyby on mnie znieważył tak porządnie, to bym nie mogła chodzić dwa dni, ale to by było super". Mówię ci, ku**a, ja to widzę człowieku" - mówił z pełną powagą.

Pasut ma swoją teorię na temat współżycia bez zabezpieczeń

W dalszej części rozmowy okazało się, że 36-letni Robert Pasut ma też swoją teorię w temacie bezpieczeństwa w kwestii aktywności seksualnej, która jest szokująca i nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i poszanowaniem partnera. W jego opinii współżycie bez zabezpieczenia jest w porządku, jeżeli nie uprawia się go ze "starymi babami po 25. roku życia". Dalej było tylko gorzej. "Nie zabezpieczam się. Badania robię. Nawet przy walkach muszę mieć badania. Ogólnie uważam, że to jest trochę scam tego przemysłu, producentów kondomów, że o, wszyscy mają chorobę weneryczną, w ciążę zajdziesz od dotykania. To jest g*wno prawda. Nie jest tak, że co trzecia osoba ma chorobę weneryczną. Ale wiesz, ja też nie spotykam się z takimi przejechanymi pontonami zrobionymi eskortkami. Ja nie płacę za seks. Dopóki nie wchodzę w te rejony, to jest ok. Jak b*kasz starą babę 25 lat, to prawdopodobnie coś ma, bo ma większy przebieg. Trzeba szukać mniej. Jak do 22. roku życia sypiasz, to jest ok. A jak zaczynasz się bawić w taką nekrofilię i zaczynasz łoić takie rozpadające się baby, to jest większa szansa, że coś złapiesz" - stwierdził Robert Pasut. "Scamem" dla niego jest również depresja czy choroba alkoholowa.

Skandaliczny wywiad Roberta Pasuta Skandaliczny wywiad Roberta Pasuta. Fot. YouTube.com/Zgrzyt screen

Internauci zszokowani po wywiadzie Pasuta. Piszą o psychoterapii

Pod nagraniem wywiadu na YouTube zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów. "Już 12 lat temu oglądając Abstrachuje TV Robert wprawiał mnie w dyskomfort i nie wiedzieć czemu odpychał, a teraz, oglądając ten wywiad, widzę, że intuicja mnie nie myliła. Obrzydliwy, a zarazem przykry widok zagubionego człowieka", "To jest przerażający podcast, tak szczerze", "Wiedziałam że będzie źle, ale ta rozmowa przebiła wszelkie moje najgorsze oczekiwania. Miałam nadzieję że to tylko kreacja, ale widząc wypowiedzi tego człowieka, jego sposób wypowiadania się i prezencji, jestem po prostu przerażona" - pisali internauci. Wiele osób zasugerowało, że Robertowi Pasutowi przydałaby się psychoterapia. "Pasut brzmi jak ktoś kto totalnie dysocjuje i nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, więc obraca sobie świat tak, żeby sobie wmówić, że to jest okej. Bardzo smutny człowiek", "Jestem tutaj, bo widząc nagłówki w mediach myślałam, że to żart. Musiałam to zobaczyć i usłyszeć. Chłopie, ty sobie całe życie musisz od nowa poukładać na psychoterapii" - czytamy w komentarzach.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.