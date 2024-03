Córka Czesława Niemena wspierała Andrzeja Dudę. Dziś grzmi. 'Pożałowałam'

Natalia Niemien w 2015 roku podczas kampanii prezydenckiej uświetniła konwencję PiS występem, podczas którego wykonała największy przebój swojego ojca, czyli utwór "Dziwny jest ten świat". Deklarowała wówczas ze sceny wsparcie dla ludzi walczących o tradycyjne wartości. Na wokalistkę spadła lawina krytyki i komentarze, że profanuje twórczość Czesława Niemena. Piosenkarka gościła niedawno w podkaście Natalii Szymczyk, w którym chłodno oceniła swoje poparcie dla Andrzeja Dudy. - To były lata świetlne ode mnie dzisiaj - zaczęła.

Córka Czesława Niemena wspierała Andrzeja Dudę. Natalia Niemien dziś żałuje tej decyzji

Natalia Niemien oceniła, że przekonała ją retoryka Andrzeja Dudy w sprawie przywrócenia tradycyjnych wartości. Szybko się jednak okazało, że oczekiwania minęły się z rzeczywistością. - Zważywszy na to, że strasznie ważne dla mnie były wartości chrześcijańskie, to ja naprawdę wierzyłam, że Andrzej Duda wprowadzi ten chrześcijański porządek. Ja potem żałowałam. Ale dzisiaj zaliczam to do jakiegoś bogactwa doświadczenia - powiedziała w podcaście Natalii Szymańczyk.

Natalia Niemien odeszła niedawno od Kościoła. Córka Czesława Niemena nie ma dobrego zdania o religii

Córka Czesława Niemena niedawno wyznała również, że w 2020 roku zdecydowała się odejść od Kościoła. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz w podkaście "Zdanowicz między wersami" porównała proces wypisywania się z instytucji do wybuchu wulkanu. - W roku 2020 tak naprawdę zaczęły pękać mi te skorupy i lawa zaczęła się pomalutku sączyć. To jest trochę jak z przemocą - wytrzymujesz, wytrzymujesz, ale w pewnym momencie twoje wewnętrzne ja, wewnętrzny człowiek już tak się dobija i błaga o wolność - wyznała. Natalia Niemien opowiedziała też o krzywdzie, którą według jej oceny powoduje religia. Jak przyznała, przez wiarę czuła wyższość nad innymi. - Nie z teorii wiem, jak religia potrafi zryć beret, ale z totalnej autopsji. Krzywdziłam ludzi. Uważałam, że wiem lepiej. (...) Dziś jestem w miejscu, w którym szanuję czyjś pogląd - podsumowała Niemen.

