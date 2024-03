Agnieszka Wagner jest uznawana za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Scenę pokochała już jako nastolatka, kiedy występowała w zespole dziecięco-młodzieżowym "Gawęda". Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie jeszcze przed ukończeniem osiemnastego roku życia. W 1988 roku zagrała w serialu "Crimen". Od tego czasu jej kariera nabrała tempa. Wagner ma na swoim koncie role w takich filmach jak m.in. "Pierścionek z orłem w koronie", "Pożegnanie z Marią", "Spis cudzołożnic", czy "Dzieje mistrza Twardowskiego". Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w filmie "Quo Vadis". Głośno było także o jej życiu prywatnym. Wagner rozkochała w sobie Piotra Adamczyka. Sama również dała się zauroczyć. Para planowała nawet ślub, ale niedługo potem się rozstała. Co było powodem rozpadu związku?

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. "Piotrek jest mi szczególnie bliski"

Agnieszka Wagner zakochała się w Piotrze Adamczyku. "Nie brakowało mu uroku, więc dopiął swego"

Agnieszka Wagner poznała Piotra Adamczyka podczas realizacji spektaklu Teatru Telewizji w 1994 roku. Aktor miał wówczas 22 lata i był studentem trzeciego roku PWST w Warszawie. Młoda i piękna aktorka od razu zawróciła mu w głowie i między parą zrodziło się uczucie. - Od razu zaczął flirtować, prawić dziewczynie komplementy, zabawiać dowcipnymi opowieściami. Za wszelką cenę chciał na niej zrobić wrażenie. Nie brakowało mu uroku, więc dopiął swego - wspominała po latach Wagner w rozmowie z magazynem "Halo". Wagner wspominała w wywiadach, że Piotr Adamczyk znacznie wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Był dżentelmenem z nienagannymi manierami i aktorka szybko się zauroczyła. Dla miłości zrezygnowała z angaży do filmów poza granicami Polski, bo nie chciała na dłużej opuszczać kraju.

Para zamieszkała razem jeszcze zanim Adamczyk skończył studia. Zakochani nigdy nie epatowali swoim związkiem i uważali, że należy on do sfery prywatnej. - Uważam, że jeżeli aktor sprzeda całą swoją prywatność, przestaje być interesujący dla widza. Ktoś, kto mnie ogląda, nie musi przecież wiedzieć, jak ma na imię moja dziewczyna, co lubię jeść na śniadanie i jakiego koloru jest moja pościel - podkreślał aktor w rozmowie z "Echo dnia". Para po raz pierwszy pokazała się publicznie w 1997 roku na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i od razu wywołała sensację. Niedługo potem na jaw wyszła informacja, że mają wobec siebie bardzo poważne plany i przygotowują się do ślubu. Ostatecznie nigdy nie mieli okazji przysiąc sobie wiecznej miłości przed ołtarzem. Poróżniły ich życiowe priorytety.

Agnieszka Wagner, Piotr Adamczyk fot. kapif.pl

Agnieszka Wagner i Piotr Adamczyk porzucili ślubne plany. Poróżniły ich priorytety

Agnieszka Wagner miała jasno sprecyzowane życiowe plany. Dla niej kariera aktorska nie była priorytetem, a najważniejsza była dla niej miłość i chęć założenia rodziny. Młody, świeżo upieczony aktor, Piotr Adamczyk, nie szukał wtedy stabilizacji i ciepła domowego ogniska. Jego kariera dopiero zaczęła się rozwijać i pragnął zdobywać jak największe doświadczenie i podejmować się kolejnych projektów. Ostatecznie oboje podjęli decyzję o rozstaniu.

Agnieszka Wagner Fot. Kapif