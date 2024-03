'Taniec z Gwiazdami'. Kamila Kajak wygrała pierwszą edycję. Zniknęła z show, ale wiemy, co u niej

"Taniec z gwiazdami" zadebiutował w polskiej telewizji 17 kwietnia 2005 roku na antenie TVN. Program szybko zdobył grono fanów, którzy śledzili poczynania celebrytów na parkiecie. W pierwszej edycji udział wzięli m.in. Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka Włodarczyk i Olivier Janiak. Ten ostatni wygrał Kryształową Kulę. Jego taneczną partnerką była Kamila Kajak. Tancerka później powtórzyła sukces i wraz z Krzysztofem Tyńcem ponownie wygrała show. Pod jej okiem umiejętności szkolili także m.in. Antek Królikowski czy Krzysztof Bosak.

"Taniec z gwiazdami". Kamila Kajak odeszła z show. Co dziś robi?

Kamila Kajak pokochała taniec, gdy była małą dziewczynką. Zdobyła najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Jej partnerami na parkiecie byli m.in. Rafał Maserak (który został jurorem w obecnej edycji programu) oraz Łukasz Czarnecki (też brał udział w "TzG", ale zrezygnował). Tancerka cieszyła się sympatią widzów, a gwiazdy, które trenowały pod jej okiem, nie ukrywały, że jest profesjonalna i wymagająca. W 2009 roku Kamila Kajak postanowiła odejść z "Tańca z gwiazdami". Później jednak pojawiła się w show 2014 roku u boku Królikowskiego. Tancerka ułożyła swoje życie prywatne. Zakochała się w koledze z parkietu, za którego wyszła za mąż. Razem z Andrejem Mosejcukiem doczekali się dziecka - ich córka ma dziewięć lat. Kamila Kajak nosi dwuczłonowe nazwisko, czego dowiadujemy się m.in. z jej profilu na Instagramie. Tancerka aktywnie prowadzi swój profil. W opisie nadal ma informację, że jest zwyciężczynią "Tańca z gwiazdami". Widzimy, że Kamila Kajak nadal jest związana z tańcem, publikuje wiele zdjęć z różnych turniejów i wspiera kolegów po fachu, a także swoich podopiecznych - razem z mężem prowadzą dwie szkoły tańca. Zdjęcia tancerki, z przeszłości i aktualne, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kamila Kajak o popularności. Jak w ogóle trafiła do programu?

3 marca ruszyła kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", przez co wzrasta zainteresowanie tancerzami, którzy odeszli z show. "Do tej pory odczuwam popularność, jaką dał mi ten program. Często spotykam się nawet ze stwierdzeniem, że ludzie najbardziej pamiętają właśnie pierwsze edycje programu" - powiedziała w nowej rozmowie z Plejadą. Tancerka wyjaśniła też, że początkowo nie chciała iść na casting, choć dostała zaproszenie. Miała swoje zobowiązania i trudno było jej wygospodarować czas na treningi i program. Udało się, ale postawiła produkcji ultimatum. Bardzo zależało jej, żeby na parkiecie pojawił się jej ówczesny partner taneczny, czyli Rafał Maserak. "Powodem była organizacja naszego wspólnego grafiku treningów oraz zawodów. Ostatecznie wyszło tak, że zupełnie przypadkiem pomogłam mu dostać się do pierwszej edycji programu, a dziś zasiada w jury" - wyjaśniła Kamila Kajak w rozmowie z portalem.