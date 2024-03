Lewandowscy znaleźli sobie nowe hobby. Muszą się ubrudzić. To robią po pracy

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Aktualnie gra w FC Barcelonie, która już od dłuższego czasu chciała go kupić. Poza sportem rozkręca różne biznesy: posiada swoją restaurację w Warszawie oraz inwestuje w nieruchomości. W niczym nie ustępuje mu jego żona Anna, która oprócz firmy z kosmetykami do włosów, twarzy i ciała posiada własne markę z suplementami, platformę z dietami i treningami czy catering dietetyczny. Państwo Lewandowscy mają więc co robić.

REKLAMA

Zobacz wideo Matteo Brunetti wspomina knajpę Lewandowskiego. "Jedno z dań to była klęska"

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie, co robią z Robertem. Takie hobby mają po godzinach

Anna Lewandowska jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się, co robią z mężem w wolnych chwilach. Jak się okazało, nowym wspólnym hobby pary jest robienie ceramicznych naczyń. "Domowa ceramika, jak nam idzie" - dopytywała fanów trenerka. Można było zauważyć, że Lewandowscy dopiero się uczą, jak formować naczynia i mają z tego sporo zabawy. Więcej zdjęć Anny i Roberta Lewandowskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Lewandowscy znaleźli sobie nowe hobby. To robią po pracy Nowe hobby Lewandowskich fot. instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska ukrywa przed fanami, że ma nowy samochód? To cacko jest warte majątek

Anna i Robert Lewandowscy mają sporo zainteresowań. Trenerka od dwóch lat intensywnie trenuje taniec. Całym sercem pokochała bachatę, ale testuje też różne style, np. high heels. Do zainteresowań Roberta Lewandowskiego należy kolekcjonowanie bajońsko drogich zegarków (w swojej kolekcji ma nawet model warty 1,5 mln złotych), a także samochodów. Robert widywany był w różnych modelach Audi (m.in. RS6, RS7, Q7). Onet donosił, że w kolekcji sportowca znajduje się m.in. Daewoo Matiz. Oprócz niego wskazano również kilka modeli Mercedesa (S 560 Maybach, CL 63 AMG), Ferrari F12, Lamborghini Gallardo, Maserati GranTurismo, Porsche Cayenne GTS, Porsche 911 Speedster czy Bentleya Continentala GT. Tę ostatnią pasję dzieli również ze swoją żoną. Niedawno Lewa pochwaliła się na Instagramie nowym, bajońsko drogim cackiem. Ale jak widać, nie chodzi tylko o drogie zabawki, a świetnie można bawić się również brudząc dłonie i lepiąc garnki z gliny. A w końcu taka kreatywna zabawa może być fajną sprawą dla całej rodziny - również dla córek polskiej "it couple" - Laury i Klary, które z pewnością chętnie przyłączyłyby się do znanych rodziców.