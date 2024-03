Lara Gessler jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie relacjonuje w sieci swoje codzienne życie. Córka Magdy Gessler niedawno zaskoczyła fanów i udostępniła na Instagramie zdjęcie kluczy na tle okna z widokiem na zielony ogródek. "Lubię wracać tam, gdzie byłam. Na swoim" - oznajmiła. Restauratorka właśnie przeprowadziła się z rodziną do nowego lokum na warszawskim Żoliborzu. Lara Gessler jest na etapie rozpakowywania kartonów i jeszcze sporo przed nią. Właśnie udostępniła relacje z nowego domu. Zobaczcie, jak wygląda jej nowe gniazdko.

Lara Gessler przeprowadziła się do nowego domu. Pokazała swoje nowe lokum

Lara Gessler właśnie stała się szczęśliwą posiadaczką nieruchomości na Żoliborzu w okolicy domu swojego brata Tadeusza Mullera. Podekscytowany Muller oznajmił w mediach społecznościowych, że właśnie zostali sąsiadami. "Masz pożyczyć trochę soli? Nareszcie sąsiady" - napisał na Instagramie. Celebrytka przeprowadziła się z mieszkania do domu z ogródkiem. W komentarzach od razu posypały się gratulacje. "Ja już czekam na aranżację wnętrz, uwielbiam twoje wyczucie stylu" - napisała jedna z internautek. Jak na razie dom Lary Gessler nie jest jeszcze urządzony, ale już można podziwiać jego wnętrze. Białe, jasne pomieszczenia z drewnianym parkietem i widokiem na zielony ogród to iście bajkowa sceneria. Gessler z pełną werwą ruszyła do pracy.

Nowe lokum Lary Gessler fot. instagram.com/lara_gessler

Lecimy z rozpakowywaniem kartonów

- oznajmiła. Lara Gessler pokazała także wnętrze swojej przyszłej garderoby. Jej rozmiar robi wrażenie. Jak na razie w środku znalazły się stare meble, ale w przyszłości restauratorka chciałaby wykorzystać potencjał tego miejsca. - A tutaj będzie moja garderoba. Na razie moje szafki wjechały. No zobaczymy. Z czasem może będzie pomysł, aby zrobić ją jakoś na tip-top. Na razie, słuchajcie, jest, jak jest. Jest pięknie - podsumowała Gessler. Jak wam się podoba nowe loku Lary Gessler? Więcej zdjęć domu celebrytki znajdziecie w galerii na górze strony.

Nowe lokum Lary Gessler fot. instagram.com/lara_gessler

Lara Gessler długo była zwolenniczką wynajmu. "Dla mnie to działa, bo nie ogranicza mojej wolności"

Zanim Lara Gessler przeprowadziła się na swoje, długo była zwolenniczką wynajmu. W rozmowie z nami przyznała, że takie rozwiązanie jest dla niej optymalne i nieposiadanie swojego własnego lokum w żadnej sposób nie zaburza jej poczucia bezpieczeństwa. - Dla mnie to działa, bo nie ogranicza mojej wolności. Ja lubię coś takiego, ale każdy ma swoją drogę i swoje poczucie bezpieczeństwa, które jest inaczej zbudowane - podkreślała. Restauratorka przyznała, że jeśli kiedyś zdecyduje się na kupno nieruchomości, to będzie to z pewnością dom, a nie mieszkanie. - Dom kiedyś - super, fajnie by było. Ale gdzie, to jeszcze los pokaże. Nie jestem osobą, która zbyt dużo planuje - podkreślała. Wygląda na to, że właśnie udało się zrealizować ten plan, który jeszcze do niedawna był w sferze planów.