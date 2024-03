4 marca plejada największych polskich gwiazd pojawiła się na 26. gali rozdania Orłów. Wyróżnienia Polskiej Akademii Filmowej, które nazywane są naszymi rodzimymi Oscarami, przyznawane są w kilkunastu kategoriach w tym m.in. za najlepszy film, najlepszy scenariusz, czy najlepsze kobiece i męskie role filmowe. Uroczysta gala odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Wśród gości nie mogło zabraknąć najlepszych polskich aktorek. Na czerwonym dywanie widziano m.in. Maję Ostaszewską i Magdalenę Cielecką. Największą uwagę przykuła Danuta Stenka. Aktorka tego wieczoru postawiła na błysk.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej z Wenecji. Pojawił się "zgrzyt"

Danuta Stenka na gali Orły 2024. Aktorka lśniła w czerwonej sukni do ziemi

Gala rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły to dla gwiazd nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych, ale także wyjątkowa okazja do pokazania się na czerwonym dywanie w wieczorowych kreacjach. Danuta Stenka wzorowo wykorzystała tę okazję do dosłownego zabłyśnięcia w blasku fleszy. Aktorka założyła tego wieczoru krwistą czerwoną suknię do ziemi z drobnych cekinów połyskujących i mieniących się w świetle. Konstrukcja sukni zakrywała ramiona i wyglądała niczym peleryna. Danuta Stenka całość dopełniła białą torebką i długimi kolczykami z kryształków. Ciężka i bogato zdobiona struktura sukienki idealnie komponowała się z krótkimi włosami aktorki. Danuta Stenka mocno podkreśliła oczy, a usta pomalowała delikatnym błyszczykiem w odcieniu jasnego różu. Jak wam się podoba kreacja aktorki? Więcej zdjęć Danuty Stenki z czerwonego dywanu znajdziecie w galerii na górze strony.

Danuta Stenka fot. kapif.pl

Film "Nigdy w życiu" świętuje swoje 20-lecie. Danuta Stenka nie była pierwszym wyborem do roli Judyty

Na początku lutego minęło 20 lat od premiery filmu "Nigdy w życiu". To właśnie ta produkcja przyniosła Danucie Stence największą popularność i rozpoznawalność. Jak się okazuje, producenci filmu początkowo widzieli w roli głównej bohaterki Judyty dużo młodszą aktorkę. - Kasia Grochola, kiedy pojawił się ten projekt, proponowała wielokrotnie decydentom, czyli producentowi i reżyserowi, moją kandydaturę i ciągle wspominała, że uważa, że ja powinnam to zagrać. Pytała mnie, czy dostałam tę propozycję, czy już ktoś do mnie dzwonił, ale nie byli zainteresowani - wspomniała Stenka w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. W końcu to właśnie Danuta Stenka dostała rolę Judyty. Za jej kandydaturą mocno obstawała także scenarzystka filmu, Ilona Łepkowska i to ona miała ostatecznie namówić ekipę do zatrudnienia Stenki. - Myślę, że w dużej mierze ja dałam Judycie twarz Danuty Stenki, bo do końca wytrwale uczestniczyłam w castingach do głównej roli (...), najpierw odrzucając kolejne kandydatki. Potem poświęciłam wiele wysiłku, wytoczyłam wszystkie argumenty, jakie tylko przychodziły mi do głowy i użyłam całej swojej siły przekonywania, by to właśnie pani Danuta, a nie kto inny, zagrała tę rolę - wspominała Ilona Łepkowska. Przed angażem do "Nigdy w życiu" Danuta Stenka grała głównie ciężnie, dramatyczne role. Wcielenie się w Judytę było dla niej przełomem.