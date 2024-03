W Polsacie wystartowała 14. edycja "Tańca z gwiazdami". Zanim jednak program się ukazał, od początku było mnóstwo kontrowersji z nim związanych. Niedawno Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie, którego udzieliła reporterce Plotka, Karolinie Sobocińskiej, skomentowała nowe jury programu. Jej zdaniem jedna z osób nie do końca pasuje do formatu, choć, jak dodała, może się w nim sprawdzić. Jej wypowiedź odbiła się w mediach szerokim echem, a do sprawy odniósł się Rafał Maserak, który stwierdził, że aktorka "odleciała". Gwiazda "Klanu" postanowiła odpowiedzieć, przy okazji wytykając tancerzowi aferę z policją.

Maserak odnosi się do dramy z Kaczorowską. "Musi coś przepracować"

Maserak został o to ponownie zapytany w rozmowie z Pudelkiem. Reporter zapytał tancerza, czy ten zechciałby skomentować to, co napisała o nim gwiazda "Klanu". Zapewnił on, że "nic nie ma do Agnieszki". Powiedział również, że mieli bardzo dobre relacje.

Nie chcę tego komentować, ponieważ bez sensu jest ten komentarz. Agnieszka musi najwyraźniej coś przepracować i niech ona się zajmuje takimi komentarzami. (...) Ja nic nie mam do Agnieszki. (...) Bardzo dobrze. Nigdy wcześniej nie mieliśmy (konfliktu - przyp. red.) i nie mamy do tej pory... więc nie wiem, o co chodzi.(...) Wypowiedziałem się po prostu na temat nowego jurora, ale najwyraźniej ktoś po prostu źle to zrozumiał

- powiedział tancerz.

Agnieszka Kaczorowska ostro o nowym jurorze "TzG". "Nie jest autorytetem"

Nie jest już tajemnicą, że w fotelu jurorskim "Tańca z Gwiazdami" zasiada Tomasz Wygoda. Agnieszka Kaczorowska przyznała w wywiadzie z Plotkiem, że nie jest to najlepszy wybór. "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający (...). Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem (...). Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...). Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę" - wyjawiła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z reporterką naszego serwisu, Karoliną Sobocińską. Dodała jednak, że "być może okaże się być fantastycznym jurorem".