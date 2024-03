Marcela Koterska, gdy zgłosiła się do "Top Model" miała długie, czarne włosy. Specjaliści z programu, choć zostawili ten kolor, znacznie je przycięli. Po opuszczeniu programu telefony się rozdzwoniły, a modelka postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Wystąpiła m.in. w "Miłości na bogato", gdzie widać ją było ponownie w długich czarnych włosach. Dwa lata temu jednak zdecydowała się na radykalną metamorfozę i została blondynką. Jasne włosy jednym się podobały, innym nie, jednak sama zainteresowana ewidentnie czuła się w nich bardzo dobrze.

Marcela Koterska zaszalała z fryzurą. Co za metamorfoza!

W poniedziałek 4 marca Koterska wybrała się jednak do swojego ulubionego fryzjera i zdecydowała się na radykalną metamorfozę - znacznie skróciła długie blond pukle (obcięła je rzecz jasna na prosto, co od dawna jest w trendach fryzjerskich) i wróciła do ciemnych włosów. Nie wyglądają na kruczoczarne, tak jak na początku kariery, ale wpadają w piękny odcień gorzkiej czekolady. Efektami pochwaliła się na swoich mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że Koterska wygląda obłędnie.

Zrobiłam to! Co sądzicie o nowym looku? Była to spontaniczna decyzja, ale znacie mnie! Ja lubię zmiany i duże metamorfozy, ale tylko w miejscu, w którym mam dobrych doradców i czuję się bezpiecznie

- podpisała zdjęcie, na którym uśmiechała się od ucha do ucha.

Marcela Koterska zdradza kulisy ślubu z Miśkiem Koterskim. "Makijaż i fryzura nie były zawrotne"

14 stycznia media obiegła informacja, że Marcela Koterska i Misiek Koterski wzięli ślub. Małżonkowie ogłosili radosną nowinę na Instagramie, gdzie opublikowali zdjęcie swoich dłoni, na których znalazły się obrączki. Niedługo później ogłosiła, że wkrótce na jej profilu zacznie się "ślubny spam" i jak postanowiła, tak zrobiła. Na zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że Marcela miała na sobie piękną suknię w stylu boho. Szczęśliwa świeżo upieczona żona zdradziła przy okazji kilka nieznanych dotąd szczegółów z tego wyjątkowego dla nich dnia. Co ciekawe, obyło się bez kilkunastu specjalistów. "Makijaż i fryzura nie były zawrotne. Szykowałam się sama w 40 minut. Włosy umyłam i wysuszyłam. Byliśmy spóźnieni na swój ślub 30 minut, ale Misio zobaczył mnie dopiero na plaży" - wyznała. Więcej zdjęć Marceli Koterskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.